В Нидерландах просят ужесточить миграционный курс после фанатских погромов

сегодня, 11:13

Лидер нидерландской крайне правой Партии свободы Герт Вилдерс направил депутатский запрос исполняющему обязанности премьер-министра страны Дику Схофу, в котором потребовал ужесточить миграционный курс правительства после масштабных беспорядков, произошедших в Гааге и Амстердаме после поражения сборной Марокко в финале Кубка африканских наций.

Как следует из опубликованного Вилдерсом в соцсети X обращения, речь идет о массовых беспорядках в гаагском районе Схилдерсвейк, произошедших в ночь на понедельник, в ходе которых, по сообщениям СМИ , хулиганы бросали фейерверки в сотрудников полиции. В связи с этим политик поинтересовался у главы правительства, осведомлен ли кабмин о произошедшем и какие меры были приняты для пресечения насилия и недопущения повторения подобных инцидентов.

Также Вилдерс поднял вопрос о привлечении к ответственности участников беспорядков, в том числе «хулиганов с марокканскими корнями», а также о возможности лишения их нидерландского гражданства и депортации в случае вынесения обвинительных приговоров. Он также затронул тему, по его мнению, высокой представленности выходцев из Марокко в криминальной статистике Нидерландов и среди не имеющих и не ищущих работу получателей социальных пособий. В этом контексте лидер Партии свободы задался вопрос о необходимости смены миграционного курса королевства, связав произошедшее с многолетней практикой масштабного приема мигрантов из стран Северной Африки. Вилдерс выразил мнение, что такая политика привела к формированию «проблемных районов», включая Схилдерсвейк, и призвал ужесточить ограничения приема беженцев. Депутат потребовал от главы правительства дать ответы на поставленные вопросы в кратчайшие сроки — уже на текущей неделе.

Ранее нидерландские СМИ сообщали о масштабных беспорядках, произошедших в окраинном районе Гааги Схилдерсвейк, а также в Амстердаме и Роттердаме страны после финального матча Кубка африканских наций, в котором сборная Марокко потерпела поражение. В ряде районов были зафиксированы поджоги автомобилей и столкновения с полицией.

Вечером 18 января сборная Сенегала обыграла команду Марокко в финале Кубка Африки со счетом 1:0. Турнир проходил на марокканской территории. Последний раз Сенегал выигрывал Кубок африканских наций в 2021 году. Команда Марокко завоевывала титул в 1976 году.