Масштабные беспорядки произошли в Гааге после финала Кубка Африки

1768807597

сегодня, 10:26

Массовые беспорядки произошли в гаагском районе Схилдерсвейк в ночь на понедельник после поражения сборной Марокко в финале Кубка Африки. Об этом сообщила газета De Dagelijkse Standaard со ссылкой на данные полиции.

По ее информации, после окончания матча в районе Схилдерсвейк на окраине Гааги собрались несколько агрессивно настроенных групп молодых людей. Они проигнорировали требования полиции разойтись, после чего в ситуацию была вынуждена вмешаться мобильная бригада. Сообщается, что хулиганы бросали фейерверки в правоохранителей, в том числе в полицейских, патрулировавших район на велосипедах.

Отмечается, что для восстановления порядка сотрудникам полиции пришлось применить силу. В результате были задержаны восемь человек: трое — по подозрению в совершении насильственных действий, двое — за оскорбление сотрудников полиции, еще двое — за незаконное хранение пиротехники, и один человек- за нарушение общественного порядка.

Похожие инциденты были зафиксированы и в других городах Нидерландов. В Амстердаме также потребовалось вмешательство мобильных подразделений полиции. В Роттердаме, по данным местных СМИ , наблюдались «массовые скопления людей и нарушения общественного порядка».

Как отмечает издание, правоохранительные органы продолжают расследование произошедшего и не исключают новых задержаний.

Вечером 18 января сборная Сенегала обыграла команду Марокко в финале Кубка Африки со счетом 1:0. Турнир проходил на марокканской территории. Последний раз Сенегал выигрывал Кубок африканских наций в 2021 году. Команда Марокко завоевывала титул в 1976 году.