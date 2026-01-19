Top.Mail.Ru
Мане признан лучшим игроком Кубка Африки

сегодня, 12:22

Форвард сборной Сенегала Садио Мане признан лучшим игроком завершившегося в воскресенье Кубка Африки.

Сенегальская команда в финале победила Марокко 1:0. В концовке основного времени сенегальцы, недовольные назначением пенальти в их ворота, ушли с поля, однако вскоре именно Мане вернул команду, и матч продолжился. Марокко не реализовало пенальти, игра перешла в овертайм, где «Львы Теранги» добыли победу.

Всего Мане провел на турнире 7 матчей, забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи.

Вещий
Вещий ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 14:34
Благодарю!
sn7pfbdz3g6r
sn7pfbdz3g6r
сегодня в 14:32
Игрок и порядочный человеу ,а не понтовила истеричный, как многие нынешние звезды.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 14:31
Доброго Здоровья, shlomo!
С Днём Рождения! Здоровья и всех Благ!
Спасибо за поддержку!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 14:18
заслуженно.
настоящий лидер команды, вернул игроков на поле после скандального ухода.
и победил!
drug01
drug01
сегодня в 13:43
Пора делать предложение для вызова в Россию
112910415
112910415
сегодня в 12:51
вполне себе заработал !
Real Oviedo
Real Oviedo
сегодня в 12:47
Заслуженно. Мане лучший. Жаль что завешает карьеру в сборной.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 12:36
Неплохо сыграл,молодец !
shlomo
shlomo
сегодня в 12:34, ред.
Уважаемая администрация!

Я уже не первый год на этом сайте и не понимаю как можно загнать в "игнор" то что по факту правильно сказано.... я не знаю сколько у меня ВИПОВ, но наверное можно как то сделать чтобы отдавая свой ВИП (за месяц, два, за год) я мог бы вернуть пользователя из "ИГНОРА"... какого ляда stanichnik загнали в ИГНОР.... все правильно сказал.... и Caprala часто туда загоняют....

ВЫВОД: ..... дайте возможность за счет своего ВИП вытаскивать таких пользователей из ИГНОРА.....

ДОБРУ БЫТЬ!!!
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 12:31
Молодец!
