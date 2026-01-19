Мане признан лучшим игроком Кубка Африки

Форвард сборной Сенегала Садио Мане признан лучшим игроком завершившегося в воскресенье Кубка Африки.
Сенегальская команда в финале победила Марокко 1:0. В концовке основного времени сенегальцы, недовольные назначением пенальти в их ворота, ушли с поля, однако вскоре именно Мане вернул команду, и матч продолжился. Марокко не реализовало пенальти, игра перешла в овертайм, где «Львы Теранги» добыли победу.
Всего Мане провел на турнире 7 матчей, забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи.
настоящий лидер команды, вернул игроков на поле после скандального ухода.
и победил!
Я уже не первый год на этом сайте и не понимаю как можно загнать в "игнор" то что по факту правильно сказано.... я не знаю сколько у меня ВИПОВ, но наверное можно как то сделать чтобы отдавая свой ВИП (за месяц, два, за год) я мог бы вернуть пользователя из "ИГНОРА"... какого ляда stanichnik загнали в ИГНОР.... все правильно сказал.... и Caprala часто туда загоняют....
ВЫВОД: ..... дайте возможность за счет своего ВИП вытаскивать таких пользователей из ИГНОРА.....
ДОБРУ БЫТЬ!!!
