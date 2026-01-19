Мане признан лучшим игроком Кубка Африки

1768814542

сегодня, 12:22

Форвард сборной Сенегала признан лучшим игроком завершившегося в воскресенье Кубка Африки.

Сенегальская команда в финале победила Марокко 1:0. В концовке основного времени сенегальцы, недовольные назначением пенальти в их ворота, ушли с поля, однако вскоре именно Мане вернул команду, и матч продолжился. Марокко не реализовало пенальти, игра перешла в овертайм, где «Львы Теранги» добыли победу.

Всего Мане провел на турнире 7 матчей, забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи.