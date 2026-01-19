Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Кубок африканских наций 2025

Инфантино раскритиковал сборную Сенегала за уход с поля в финале КАН-2025

сегодня, 13:23
СенегалЛоготип футбольный клуб Сенегал1 : 0Логотип футбольный клуб МароккоМароккоЗакончился в доп. время

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино осудил игроков и персонал сборной Сенегала за акцию протеста в финале Кубка африканских наций против сборной Марокко. Комментарий функционера приводит AFP.

«Мы решительно осуждаем поведение некоторых сенегальских игроков и членов технического персонала. Недопустимо покидать поле таким образом», — сказал Инфантино, призвав дисциплинарные органы Африканской конфедерации футбола принять соответствующие меры.

В компенсированное ко второму тайму время после видеопросмотра был отменен гол сенегальских игроков. Затем после видеопросмотра в ворота сборной Сенегала назначили пенальти. Главный тренер сборной Сенегала Пап Тьяв в знак протеста увел футболистов команды с поля. Через 15 минут сенегальцы вернулись, а вратарь команды Эдуар Менди намертво поймал мяч после удара с 11-метровой отметки в исполнении Браима Диаса. Основное время завершилось со счетом 0:0. В дополнительное время победу сенегальцам принес гол Папа Гейе.

Сборная Сенегала выиграла Кубок африканских наций во второй раз. Впервые сенегальцы победили в 2021 году.

Подписывайся в ВК
Все новости
В Нидерландах просят ужесточить миграционный курс после фанатских погромов
Сегодня, 11:13
Тренера сборной Сенегала освистали на послематчевой пресс-конференции
Сегодня, 10:09
Тренер сборной Сенегала увел команду с поля в финале Кубка Африки
Сегодня, 00:09
Сборная Сенегала выразила недовольство организацией финала Кубка Африки
Вчера, 20:14
Представители Винисиуса обвинили СМИ в скандалах вокруг игрока
10 января
Винисиус потроллил Симеоне в соцсети
09 января
Все комментарии
Vilar
Vilar
сегодня в 14:20
Пусть засунет свою критику в ж...пу, что он может, как президент фифы - НИЧЕГО!
zj3nh6vuvzj4
zj3nh6vuvzj4
сегодня в 13:59
По-другому лысый и не мог сказать
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 