Инфантино раскритиковал сборную Сенегала за уход с поля в финале КАН-2025

сегодня, 13:23

Президент Международной федерации футбола ( ФИФА ) осудил игроков и персонал сборной Сенегала за акцию протеста в финале Кубка африканских наций против сборной Марокко. Комментарий функционера приводит AFP .

«Мы решительно осуждаем поведение некоторых сенегальских игроков и членов технического персонала. Недопустимо покидать поле таким образом», — сказал Инфантино, призвав дисциплинарные органы Африканской конфедерации футбола принять соответствующие меры.

В компенсированное ко второму тайму время после видеопросмотра был отменен гол сенегальских игроков. Затем после видеопросмотра в ворота сборной Сенегала назначили пенальти. Главный тренер сборной Сенегала Пап Тьяв в знак протеста увел футболистов команды с поля. Через 15 минут сенегальцы вернулись, а вратарь команды Эдуар Менди намертво поймал мяч после удара с 11-метровой отметки в исполнении Браима Диаса. Основное время завершилось со счетом 0:0. В дополнительное время победу сенегальцам принес гол Папа Гейе.

Сборная Сенегала выиграла Кубок африканских наций во второй раз. Впервые сенегальцы победили в 2021 году.