«Динамо» поздравило главного тренера сборной Сенегала с победой на КАН-2025

сегодня, 11:55
СенегалЛоготип футбольный клуб Сенегал1 : 0Логотип футбольный клуб МароккоМароккоЗакончился в доп. время

Московское «Динамо» поздравило своего бывшего игрока Папа Тьява с победой на Кубке Африки.

Тьяв является главным тренером сборной Сенегала, которая в финале победила Марокко 1:0.

В сообщении «Динамо» говорится:

Сборная Сенегала во главе с экс-динамовцем выиграла Кубок Африки 🏆🇸🇳

Поздравляем Тьява с важнейшим трофеем и вспоминаем его игру за «Динамо» 😉

К сообщению приложено видео гола, который Тьяв забил за «Динамо» в игре против «Торпедо» в 2002 году. Всего сенегалец провел за динамовцев 6 матчей и отличился 3 голами.

Vilar
Vilar
сегодня в 12:02
Ну, вот готовый был кандидат на место Карпина, мог спокойно тренировать и Динамо и сборную, а какой был бы результат, неизвестно, не думаю, что хуже.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 11:57
Выходит свой Максимка победил)))
Гость
