«Динамо» поздравило главного тренера сборной Сенегала с победой на КАН-2025

1768812922

сегодня, 11:55

Московское «Динамо» поздравило своего бывшего игрока с победой на Кубке Африки.

Тьяв является главным тренером сборной Сенегала, которая в финале победила Марокко 1:0.

В сообщении «Динамо» говорится:

Сборная Сенегала во главе с экс-динамовцем выиграла Кубок Африки 🏆🇸🇳 Поздравляем Тьява с важнейшим трофеем и вспоминаем его игру за «Динамо» 😉

К сообщению приложено видео гола, который Тьяв забил за «Динамо» в игре против «Торпедо» в 2002 году. Всего сенегалец провел за динамовцев 6 матчей и отличился 3 голами.