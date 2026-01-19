Непомнящий отметил характер сенегальцев на пути к победе в Кубке Африки

1768819866

сегодня, 13:51

Сборная Сенегала заслуженно стала чемпионом Кубка африканских наций, проявив характер после спорного пенальти. Такое мнение высказал бывший главный тренер сборной Камеруна .

Сборная Сенегала в дополнительное время со счетом 1:0 обыграла команду Марокко в финальном матче турнира.

«Знаете, я согласен, что была судейская ошибка при назначении пенальти в ворота сборной Сенегала. Меня удивило, что тренеру удалось вернуть команду на поле, потому что обычно эмоции берут верх. В итоге в такой интересной и труднейшей борьбе они все-таки стали чемпионами», — сказал Непомнящий.

«Сборная Сенегала заслуженно победила в борьбе, так как самое справедливое в футболе — это счет. Меня это и удивило: я думал, что они не смогут собраться после произошедшего, а они вернулись, и судьба их вознаградила за это», — добавил он.

В компенсированное ко второму тайму время после видеопросмотра был отменен гол сенегальских игроков. Затем после видеопросмотра в ворота сборной Сенегала назначили пенальти. Главный тренер сборной Сенегала Пап Тьяв в знак протеста увел футболистов команды с поля. Через 15 минут сенегальцы вернулись, а вратарь команды Эдуар Менди намертво поймал мяч после удара с 11-метровой отметки в исполнении Браима Диаса. Основное время завершилось со счетом 0:0. В дополнительное время победу сенегальцам принес гол Папа Гейе.

Сборная Сенегала выиграла Кубок африканских наций во второй раз. Впервые сенегальцы победили в 2021 году.