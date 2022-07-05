Гендиректор «Рубина» подтвердил готовность Слуцкого тренировать бесплатно

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал о готовности тренировать казанскую команду безвозмездно.

Писали, что Слуцкий готов был работать бесплатно, но я от этого варианта отказался? Так и есть.

Мне кажется, это какое-то желание участвовать в жизни клуба. Не просто получать зарплату и еще что-то. Меня это очень подкупило.

Начал больше уважать? Нет, и так уважал. Мы в очень хороших, дружеских отношениях, и в его профессионализме у меня нет никаких сомнений. Но он меня удивил, да.