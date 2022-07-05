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Гендиректор «Рубина» подтвердил готовность Слуцкого тренировать бесплатно

05 июля 2022, 23:29

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал о готовности Леонида Слуцкого тренировать казанскую команду безвозмездно.

Писали, что Слуцкий готов был работать бесплатно, но я от этого варианта отказался? Так и есть.

Мне кажется, это какое-то желание участвовать в жизни клуба. Не просто получать зарплату и еще что-то. Меня это очень подкупило.

Начал больше уважать? Нет, и так уважал. Мы в очень хороших, дружеских отношениях, и в его профессионализме у меня нет никаких сомнений. Но он меня удивил, да.

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протон
протон
06 июля в 12:04
Я в детстве всегда так делал - бабушка давала денег на карманные расходы, я отказывался, спорил с ней, в итоге ещё больше давала))
drug01
drug01
06 июля в 00:04
Вотэто шаг браво
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