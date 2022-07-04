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Кабутов: «Нам отдали по 200 тысяч премиальных – и всё. А обещали миллион»

04 июля 2022, 11:41

Бывший игрок «Уфы» Дмитрий Кабутов, который на правах свободного агента присоединился к «Рубину», рассказал о невыплате премиальных в полной мере в своем прошлом клубе.

Что сказал глава Башкортостана, когда Газизов позвонил ему после победы над «Рубином»? Просто поздравил с победой, все были рады. Сказал, что премиальные обеспечены – каждому по миллиону рублей. Это я запомнил. В итоге, отдали по 200 тысяч – и всё. А обещали миллион.

Газизов зашёл также на эмоциях, радовался вместе со всеми, мы орали. Но раздался звонок, и тогда сразу тишина. Поговорили, глава поздравил, мы покричали и всё. «Одеваемся, поехали». Эту победу не было времени отмечать – уже через три дня у нас были «стыки».

Был ли выходной? Нет, была назначена восстановительная тренировка. Было банально мало времени до следующего важного матча.

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Все комментарии
311
311
04 июля в 23:04
Газизов прикарманил
112910415
112910415
04 июля в 16:50
эх, обидно ..
виктор бочарников
виктор бочарников
04 июля в 15:03
Остальные просто не дошли,обычное дело,хотя 4 среднестатистические зарплаты тоже не плохо.
ДАША Д
ДАША Д
04 июля в 14:41
Рубин мало было обыграть, надо было еще и стыки выиграть.
Garrincha58
Garrincha58
04 июля в 13:58
радуйся что за вылет в ФНЛ получили по 200 тыс хотя надо было вычесть из зарплаты столько же
Futurista
Futurista ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
04 июля в 12:30
Futurista
Futurista
04 июля в 12:28
Обещанного 3 года ждут)...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
04 июля в 12:04
Газизов отдал вам по 200 тыс, значит, себе оставил по 800 тыс) В чем проблема посчитать?))

Кажется, всем уже давно понятен основной принцип этого деятеля, который заключается в отсутствии принципов.
drug01
drug01
04 июля в 12:04
Обещать можно.... Больше!!!!!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
04 июля в 12:00
Хорошая у них премия
Бонжорно
Бонжорно
04 июля в 11:53
пфф они и на 20 тысяч не наиграли
Bensurr
Bensurr
04 июля в 11:50
Радуйся а могли вообще остаться без гроша
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
04 июля в 11:43
Хорошо хоть стока дали...
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