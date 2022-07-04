Кабутов: «Нам отдали по 200 тысяч премиальных – и всё. А обещали миллион»

Бывший игрок «Уфы» , который на правах свободного агента присоединился к «Рубину», рассказал о невыплате премиальных в полной мере в своем прошлом клубе.

Что сказал глава Башкортостана, когда Газизов позвонил ему после победы над «Рубином»? Просто поздравил с победой, все были рады. Сказал, что премиальные обеспечены – каждому по миллиону рублей. Это я запомнил. В итоге, отдали по 200 тысяч – и всё. А обещали миллион.

Газизов зашёл также на эмоциях, радовался вместе со всеми, мы орали. Но раздался звонок, и тогда сразу тишина. Поговорили, глава поздравил, мы покричали и всё. «Одеваемся, поехали». Эту победу не было времени отмечать – уже через три дня у нас были «стыки».

Был ли выходной? Нет, была назначена восстановительная тренировка. Было банально мало времени до следующего важного матча.