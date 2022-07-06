У Стерлинга будет одна из самых высоких зарплат в «Челси»

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг в ближайшее время перейдет в «Челси».
Футболист согласовал условия личного контракта с «синими», ему нравятся идеи главного тренера лондонцев Томаса Тухеля, а также предложенная роль в команде. «Манчестер Сити» хотел сохранить Стерлинга, однако футболист хотел быть системообразующим игроком в команде, потому он и покидает «горожан». В «Челси» он надеется быть на первых ролях, а также хочет получить «Золотой мяч».
Зарплата Стерлинга в «Челси» будет одной из самых высоких в клубе.
Но вот где укрепление защиты, которая остро стоит сейчас? Защита голая прям сейчас. А где крайние защитники, потеря которых в середине сезона выбила Челси из гонки АПЛ и ЛЧ? Где страховки вместо Джеймса и Чилвелла (вот здесь точно вопрос - заиграет ли после травмы).
Вместо этого Стерлинги, Роналду и хз еще с кем переговоры ведут.
Есть конечно еще время и хорошие футболисты. Но прямо сейчас я немного разочарован Боэли.
Но вот где укрепление защиты, которая остро стоит сейчас? Защита голая прям сейчас. А где крайние защитники, потеря которых в середине сезона выбила Челси из гонки АПЛ и ЛЧ? Где страховки вместо Джеймса и Чилвелла (вот здесь точно вопрос - заиграет ли после травмы).
Вместо этого Стерлинги, Роналду и хз еще с кем переговоры ведут.
Есть конечно еще время и хорошие футболисты. Но прямо сейчас я немного разочарован Боэли.