У Стерлинга будет одна из самых высоких зарплат в «Челси»

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06 июля 2022, 21:03

Нападающий «Манчестер Сити» в ближайшее время перейдет в «Челси».

Футболист согласовал условия личного контракта с «синими», ему нравятся идеи главного тренера лондонцев , а также предложенная роль в команде. «Манчестер Сити» хотел сохранить Стерлинга, однако футболист хотел быть системообразующим игроком в команде, потому он и покидает «горожан». В «Челси» он надеется быть на первых ролях, а также хочет получить «Золотой мяч».

Зарплата Стерлинга в «Челси» будет одной из самых высоких в клубе.