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У Стерлинга будет одна из самых высоких зарплат в «Челси»

06 июля 2022, 21:03

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг в ближайшее время перейдет в «Челси».

Футболист согласовал условия личного контракта с «синими», ему нравятся идеи главного тренера лондонцев Томаса Тухеля, а также предложенная роль в команде. «Манчестер Сити» хотел сохранить Стерлинга, однако футболист хотел быть системообразующим игроком в команде, потому он и покидает «горожан». В «Челси» он надеется быть на первых ролях, а также хочет получить «Золотой мяч».

Зарплата Стерлинга в «Челси» будет одной из самых высоких в клубе.

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Все комментарии
Lexx1k
Lexx1k
07 июля в 19:28
хоть бы перешёл. лично я вздохну с облегчением.
Stalker-ato
Stalker-ato ответ azkan (раскрыть)
07 июля в 14:38
А я с тобой( ничего,что на ты,просто мы же оба за Челси) полностью согласен,с защитой совсем беда,Рюдигер ушёл,да он только при ТТ заиграл,но прошлый сезон отыграл отлично и ушёл за спасибо, Кристинсен ушёл,на флангах то же не понятно,кто и как будет играть,про Чилвелла 100% правда говоришь.Но руководство команды покупает напов,не знаю,что там у них в голове......
allemz
allemz ответ azkan (раскрыть)
07 июля в 09:52
Привет, дружище! Ждем подтверждения!
azkan
azkan ответ Stalker-ato (раскрыть)
07 июля в 00:32
Частинчо согласен. 55 фунтолямов с бонусами для такого 27 летнего игрока вроде нормальная цена и можно считать хорошим приобретением. Тем более тренер сам очень хочет. И может даже заиграет.
Но вот где укрепление защиты, которая остро стоит сейчас? Защита голая прям сейчас. А где крайние защитники, потеря которых в середине сезона выбила Челси из гонки АПЛ и ЛЧ? Где страховки вместо Джеймса и Чилвелла (вот здесь точно вопрос - заиграет ли после травмы).
Вместо этого Стерлинги, Роналду и хз еще с кем переговоры ведут.
Есть конечно еще время и хорошие футболисты. Но прямо сейчас я немного разочарован Боэли.
azkan
azkan ответ allemz (раскрыть)
07 июля в 00:18
Привет! Вот и избавился от своего любимчика))
Stalker-ato
Stalker-ato
07 июля в 00:01
И зачем этот бегунок нужен? я писал в прошлом году.что Лукаку провалиться в Челси, и не нужен он.лучше Абрахама оставить и был прав.Вот теперь уверен на 100% и бегунок в Челси станет обузой,или сломается и будет сидеть на больничном с огромной зарплатой или не заиграет.
Romeo 777
Romeo 777
06 июля в 23:29
Тухель прям топил за этот трансфер, надеюсь знает, что делает...
А по ЗП и так понятно, в МС зарабатывает около 16 млн, так же наверно будет и в Челси.
Zenit_84
Zenit_84
06 июля в 21:30
Все будут завидовать
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
06 июля в 21:30
Ахаха. Я был недоволен, что за Габи переплатили, оказывается, это ещё повезло дельфина Рахимку не купить))
Tex
Tex
06 июля в 21:25
Все так же нужны основные центральные защитники, крепкий крайние защитники на замену и нападающий...
Juventus CR7
Juventus CR7
06 июля в 21:20
Ну ето понятно. Он переходит с команды Топ уровня, к тому же с команды в которой он был одним из лидеров. Результат из этого в новой команде он явно не затерялся а наоборот усилит ее. Поэтому насчёт зарплаты все закономерно.
Бубнин
Бубнин
06 июля в 21:19
Крепкий середнячок сколачивают лондонцы. Многим доставит проблем.
allemz
allemz
06 июля в 21:18
Сразу даю наводку фанатам Блюз: "ему нравятся идеи главного тренера лондонцев" - фальш и наглая ложь, правду ищите в заголовке этой новости
Ironigor
Ironigor
06 июля в 21:17
Челси без Абрамовича и Грановской уже будет совершенно не тот .
allemz
allemz
06 июля в 21:16
Если Челси удастся осуществить мою многолетнюю мечту, уровень симпатии к этому клубу возрастет многократно
BDA81
BDA81
06 июля в 21:11
Не верю в то что Стерлинг сможет тащить команду или хотя бы стать одним из лидеров .
Elliada
Elliada
06 июля в 21:11
Стерлинг хочет ЗМ??? Для начала пусть в ворота с двух метров научится попадать
протон
протон
06 июля в 21:04
Это серьезный трансферный провал Челси. ЧУть подлатать оборону и снова могли бы претендовать на ЛЧ
Гость
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