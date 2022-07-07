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Шишкин: «Ахметов точно усилит „Краснодар“»

07 июля 2022, 16:35

Экс-защитник «Спартака» Роман Шишкин прокомментировал переход полузащитника Ильзата Ахметова в «Краснодар».

Неплохой футболист, еще молодой, но уже достаточно опытный для своего возраста. Он поиграл в ЦСКА, показал себя. «Краснодар» лишился части легионеров, и Ахметов точно усилит «быков». Это опытный игрок с российским паспортом. Пока это не так важно, но все же. Тем более он перешел в такой же клуб, как и ЦСКА. Обе команды борются за высокие места. И я думаю, что он будет стабильно играть, учитывая ситуацию «Краснодара».

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Все комментарии
Naherger
Naherger
07 июля в 19:12
Вместо кого? Он хуже и сперцяна,и черникова
Шуnя771
Шуnя771
07 июля в 16:43
Как сказать, не факт!
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