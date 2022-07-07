Шишкин: «Ахметов точно усилит „Краснодар“»

Экс-защитник «Спартака» прокомментировал переход полузащитника в «Краснодар».

Неплохой футболист, еще молодой, но уже достаточно опытный для своего возраста. Он поиграл в ЦСКА , показал себя. «Краснодар» лишился части легионеров, и Ахметов точно усилит «быков». Это опытный игрок с российским паспортом. Пока это не так важно, но все же. Тем более он перешел в такой же клуб, как и ЦСКА . Обе команды борются за высокие места. И я думаю, что он будет стабильно играть, учитывая ситуацию «Краснодара».