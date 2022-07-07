Алаев: «Пока не вижу возможностей для включения крымских команд в РФС»

Член исполкома РФС и исполняющий обязанности президента Российской Премьер-Лиги Александр Алаев заявил, что включение футбольных команд из Крыма под эгиду РФС пока не рассматривается.
Я никогда не буду комментировать геополитику из-за того, что я не являюсь в ней экспертом. На сегодняшний день не вижу возможностей для включения крымских команд, так как РФС является членом Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
А жаль, по началу я думал, что на горизонте появился новый человек, способный поднять наше футбольное хозяйство на новый уровень. Значит будем ждать выдвижение нового кандидата.
А пока ФИФА и УЕФА и дальше будет гнобить наши клубы, легионеры нарушать условия контрактов, наши футбольные чиновники разводить руками, а рядовые болельщики ругать всех вышеперечисленных на чём свет стоит. Болейте за своих, а не против чужих!
А жаль, по началу я думал, что на горизонте появился новый человек, способный поднять наше футбольное хозяйство на новый уровень. Значит будем ждать выдвижение нового кандидата.
А пока ФИФА и УЕФА и дальше будет гнобить наши клубы, легионеры нарушать условия контрактов, наши футбольные чиновники разводить руками, а рядовые болельщики ругать всех вышеперечисленных на чём свет стоит. Болейте за своих, а не против чужих!