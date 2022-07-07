Алаев: «Пока не вижу возможностей для включения крымских команд в РФС»

Член исполкома РФС и исполняющий обязанности президента Российской Премьер-Лиги Александр Алаев заявил, что включение футбольных команд из Крыма под эгиду РФС пока не рассматривается.

Я никогда не буду комментировать геополитику из-за того, что я не являюсь в ней экспертом. На сегодняшний день не вижу возможностей для включения крымских команд, так как РФС является членом Международной федерации футбола ( ФИФА ) и Союза европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ).