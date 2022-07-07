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Алаев: «Пока не вижу возможностей для включения крымских команд в РФС»

07 июля 2022, 16:47

Член исполкома РФС и исполняющий обязанности президента Российской Премьер-Лиги Александр Алаев заявил, что включение футбольных команд из Крыма под эгиду РФС пока не рассматривается.

Я никогда не буду комментировать геополитику из-за того, что я не являюсь в ней экспертом. На сегодняшний день не вижу возможностей для включения крымских команд, так как РФС является членом Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ David Young (раскрыть)
08 июля в 11:36
А разве нет?Бодягу не буду разводить но это так и есть!
David Young
David Young ответ Алексей Куряев (раскрыть)
08 июля в 10:28
Почему Вы сделали такой вывод?
yonder
yonder
08 июля в 09:18, ред.
Типичный "европеец", этот Алаев. Со своей Россией в голове, которая должна подчиняться европе. Сбербанк ещё хоть как-то можно понять (зарубежные акционеры, вероятно пока ещё значимые для работы Сбера). Но "добровольные" подчиняющиеся выдумкам врагов, - это уже слишком.
Твой Арсен
Твой Арсен
07 июля в 21:27, ред.
В Крыму можно было бы сделать хотя бы 1 большой клуб на республику. Всё-таки это большой и богатый регион с подходящим климатом. Лично я был уверен, что ещё к ЧМ-2018 там построят хороший стадион (вот уж где нужен топовый стадик, а не в Саранске (без обид)), но чинуши даже в таком регионе, куда бабки от туристов текут рекой, не смогли ничего сделать.

ЗЫ: было время, когда мы и подумать не могли, что к нам вернется украденный у нас коммуняками Крым. Теперь время, когда мы не можем представить донецкий Шахтер в РПЛ. На клуб из Донбасса, я думаю, вся Россия бы пришла)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ stanichnik (раскрыть)
07 июля в 20:21, ред.
Всё дело в том...., что если бы Алаев был волевым руководителем, не боящимся ответственности за свои решения, он не попал бы в исполком РФС, потому как там селекция "достойных" - жёсткая.

В этом то и проблема.
Ironigor
Ironigor ответ cska1948 (раскрыть)
07 июля в 19:50
Газпром являлся и что толку.
Алексей Куряев
Алексей Куряев
07 июля в 19:39
Пятая колонна и этим всё сказано.
cska1948
cska1948
07 июля в 19:27
Сбербанк вроде не является членом ФИФА и УЕФА, однако работать в Крыму не начал. А вы тут на Алаева накинулись...
zooveterinar
zooveterinar
07 июля в 19:14
Являлася членом фифа,какие громкие слова его!! Решатель херов!!!
monah-10
monah-10
07 июля в 18:36
РФС российский футбольный союз, т.е. отвечает за российский футбол, а крымский футбол блин, что на Марсе находится? Переименоваться надо, на что то типа: "с кем и где выгодно, псевдо российский союз, для внутреннего потребления"
ABir
ABir
07 июля в 18:20
Все еще надеется, что санкции отменят. Давно уже пора включать крымчан в наши чемпионаты, да и ДНР с ЛНР на подходе. Плевать на все запреты УЕФА и ФИФА вместе взятые.
sv_1969
sv_1969
07 июля в 18:10
Чепушила одним словом(((
Futurista
Futurista
07 июля в 17:31, ред.
Скоро украинские команды в РФС надо будет включать...
этот персонаж все над крымскими думает...перестраховщик...
112910415
112910415
07 июля в 17:27
от авантюрных решений следует воздерживаться
Алексей Куприянов
Алексей Куприянов
07 июля в 17:25
Чинуша
stanichnik
stanichnik
07 июля в 17:22, ред.
Своим ответом Алаев дал понять, что не собирается нести груз ответственности за реализацию давно назревшего решения о принятии крымских команд в РФС. Значит такой руководитель не способен принимать и другие волевые решения, и вряд ли он будет иметь весомый авторитет среди других членов исполкома.

А жаль, по началу я думал, что на горизонте появился новый человек, способный поднять наше футбольное хозяйство на новый уровень. Значит будем ждать выдвижение нового кандидата.

А пока ФИФА и УЕФА и дальше будет гнобить наши клубы, легионеры нарушать условия контрактов, наши футбольные чиновники разводить руками, а рядовые болельщики ругать всех вышеперечисленных на чём свет стоит. Болейте за своих, а не против чужих!
Ислам0926
Ислам0926
07 июля в 17:00
Отстранили от всех турниров а Алаев еще заискивает перед ними включить и точка хуже точно не будет а мы выйграем
h4sanz552emr
h4sanz552emr
07 июля в 16:59
Так оно и есть
ДАША Д
ДАША Д
07 июля в 16:58
Хуже уже вряд ли будет.
Ironigor
Ironigor
07 июля в 16:51, ред.
А что сейчас мешает это сделать. Воля и дух , а её видать у вас нет !((
А и не надо быть экспертом , если ты живёшь в этой стране и занимаешь место чиновника . Ты я посмотрю по твоим высказываниям , обыкновенный приспособленец . Пора тебе в Европу , здесь тебе делать нечего.
Шуnя771
Шуnя771
07 июля в 16:50
Это сделают другие!
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