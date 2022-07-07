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Семак: «Скоро решим, сколько Кассьерра сможет сыграть со „Спартаком“»

07 июля 2022, 16:35
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что новичок команды Матео Кассьерра может сыграть со «Спартаком» 9 июля в матче за Суперкубок России.

Кассьерра присоединился к нам достаточно поздно и пропустил тренировки, которые бы позволили набрать ему необходимые кондиции. По индивидуальным качествам – он очень сильный футболист, посмотрим, как он будет тренироваться в ближайшие два дня и решим, сколько он сможет сыграть.

Что касается вратарей – и Одоевский, и Кержаков готовы к игре и тренируются. Посмотрим, кто лучше себя проявит на занятиях и примем решение.

Недавно гол Кассьерры помог «Зениту» обыграть «Црвену Звезду» в контрольном матче.

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Все комментарии
Futurista
Futurista
07 июля в 17:34
Решать будет Спартак на поле сможет Кассьерра сыграть или нет)...
протон
протон
07 июля в 17:21
Матео явно усилит атаку Зенита. Острый нап.
stanichnik
stanichnik
07 июля в 16:37
Первый матч за чемпиона показал, что Касьее достаточно трёх минут, чтобы выйти и сделать результат.
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