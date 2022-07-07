Семак: «Скоро решим, сколько Кассьерра сможет сыграть со „Спартаком“»

Главный тренер «Зенита» заявил, что новичок команды может сыграть со «Спартаком» 9 июля в матче за Суперкубок России.

Кассьерра присоединился к нам достаточно поздно и пропустил тренировки, которые бы позволили набрать ему необходимые кондиции. По индивидуальным качествам – он очень сильный футболист, посмотрим, как он будет тренироваться в ближайшие два дня и решим, сколько он сможет сыграть.

Что касается вратарей – и Одоевский, и Кержаков готовы к игре и тренируются. Посмотрим, кто лучше себя проявит на занятиях и примем решение.