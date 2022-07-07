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Бышовец — о Суперкубке: «Ожидаю матч с преимуществом „Зенита“»

07 июля 2022, 16:22
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший наставник «Локомотива» Анатолий Бышовец готовится к просмотру матча за Суперкубок России.

«Спартак» и «Зенит» недавно играли в товарищеских матчах. Фаворитом в игре за Суперкубок является «Зенит». Надо учитывать это, потому что в «Спартак» пришел новый главный тренер. Это период проблемный для тренера и игроков. Наверняка, будут какие-то эксперименты у «Спартака». Ожидаю матч с преимуществом «Зенита».

Справедливо ли проводить игру на «Газпром Арене»? Не думаю, что это справедливо. Надо находить более объективные причины для определения стадиона.

Не владею информацией, как именно играл «Спартак» в последних товарищеских встречах. «Зенит» же усиливает свой состав. У них налажено взаимодействие игроков. Бразильцы решают многие вопросы в игре «Зенита».

Если объективно говорить, у «Зенита» большое преимущество. Еще не надо забывать, что «Зенит» стал чемпионом страны.

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Все комментарии
ABir
ABir
07 июля в 18:15
Теоретически и по раскладкам экспертов Зенит - фаворит в этом матче, но футбол частенько преподносит неожиданные сюрпризы. Удачи Спартаку и красивого футбола!
Шуnя771
Шуnя771
07 июля в 16:46
И тем не менее - только Спартак, только Победа!
Caniggia
Caniggia
07 июля в 16:26
Понятно, что Питер фаворит да ещё на своём поле играет.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
07 июля в 16:25
Желаю Победы Спартаку!!!
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