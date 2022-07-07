Бышовец — о Суперкубке: «Ожидаю матч с преимуществом „Зенита“»

Бывший наставник «Локомотива» готовится к просмотру матча за Суперкубок России.

«Спартак» и «Зенит» недавно играли в товарищеских матчах. Фаворитом в игре за Суперкубок является «Зенит». Надо учитывать это, потому что в «Спартак» пришел новый главный тренер. Это период проблемный для тренера и игроков. Наверняка, будут какие-то эксперименты у «Спартака». Ожидаю матч с преимуществом «Зенита».

Справедливо ли проводить игру на «Газпром Арене»? Не думаю, что это справедливо. Надо находить более объективные причины для определения стадиона.

Не владею информацией, как именно играл «Спартак» в последних товарищеских встречах. «Зенит» же усиливает свой состав. У них налажено взаимодействие игроков. Бразильцы решают многие вопросы в игре «Зенита».

Если объективно говорить, у «Зенита» большое преимущество. Еще не надо забывать, что «Зенит» стал чемпионом страны.