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Орещук — о возможном уходе Бальбуэны: «Это огромная потеря для „Динамо“»

07 июля 2022, 16:25

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал слухи об уходе из клуба защитника Фабиана Бальбуэны.

Это огромная потеря для «Динамо», потому что на этой позиции останутся лишь Кутитский и Сазонов. Это ребята молодые, талантливые, но им еще не хватает опыта. Впрочем, можно провести параллель с тем, как иногда детей учат плавать – просто бросают в воду, чтобы они сами научились. Но я думаю, что «Динамо» однозначно будет искать нового центрального защитника, а может, даже двух.

Ждать ли еще ухода кого-то из легионеров? Не думаю, что это как-то связано, у каждого из них своя голова на плечах. Будут варианты уйти – уйдут, не будут – останутся. Это жизнь, такая сейчас ситуация.

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Все комментарии
Capral
Capral
07 июля в 18:26
Да уж, это точно, у Бувача правильная трансферная политика, особенно в выборе тренеров и приглашения Смолова.....
протон
протон
07 июля в 17:23
Допустим.....но у меня это не укладывается в голове. С приходом Бувача я, да и не только, привык именно к правильной трансферной политике. И вот совсем не верится, что по сути отпустив Евгеньева они не подозревали о том, что Фаби собирается приостановить контракт с клубом. На предсезонках его (в отличии от того же Ромы) наигрывали в основе. Ждем официальных новостей от клуба.
Caniggia
Caniggia
07 июля в 16:33
Не беда, что ушел, он уже возрастной, хотя и хороший игрок был. Надо наигрывать своих молодых россиян.
Остапчук 67
Остапчук 67
07 июля в 16:26
Пришла пора своих
ЮЗИК
ЮЗИК
07 июля в 16:26
Хороший был игрок
Гость
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