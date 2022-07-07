Орещук — о возможном уходе Бальбуэны: «Это огромная потеря для „Динамо“»

Бывший спортивный директор «Динамо» прокомментировал слухи об уходе из клуба защитника .

Это огромная потеря для «Динамо», потому что на этой позиции останутся лишь Кутитский и Сазонов. Это ребята молодые, талантливые, но им еще не хватает опыта. Впрочем, можно провести параллель с тем, как иногда детей учат плавать – просто бросают в воду, чтобы они сами научились. Но я думаю, что «Динамо» однозначно будет искать нового центрального защитника, а может, даже двух.

Ждать ли еще ухода кого-то из легионеров? Не думаю, что это как-то связано, у каждого из них своя голова на плечах. Будут варианты уйти – уйдут, не будут – останутся. Это жизнь, такая сейчас ситуация.