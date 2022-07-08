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«Барселона» отдала Ленгле в аренду «Тоттенхэму»

08 июля 2022, 09:59

Защитник «Барселоны» Клеман Ленгле перешел в «Тоттенхэм», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «шпоры» арендовали 27-летнего француза на год без опции выкупа.

Выплата зарплаты Ленгле будет распределена между клубами.

Также ранее появлялась информация, что «Тоттенхэм» проявляет интерес к форварду «Барсы».

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Все комментарии
протон
протон
08 июля в 10:40
Да, банда неплохая у шпор собралась, но всё-таки Тоттенхэм есть Тоттенхэм, даже при Конте)
Думаю, выше 3 места не запрыгнут - слишком уж монструозны Сити с Ливером в последние годы
Василий 50
Василий 50
08 июля в 10:04
Не могут избавиться от него
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6as8p7n9e93n
08 июля в 10:03
Барселона экономит деньги
6qz94y5c75na
6qz94y5c75na
08 июля в 10:00
Туда ему и дорога
Гость
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