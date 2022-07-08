«Барселона» отдала Ленгле в аренду «Тоттенхэму»

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08 июля 2022, 09:59

Защитник «Барселоны» перешел в «Тоттенхэм», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «шпоры» арендовали 27-летнего француза на год без опции выкупа.

Выплата зарплаты Ленгле будет распределена между клубами.

Также ранее появлялась информация, что «Тоттенхэм» проявляет интерес к форварду «Барсы».