«Барселона» отдала Ленгле в аренду «Тоттенхэму»

Защитник «Барселоны» Клеман Ленгле перешел в «Тоттенхэм», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, «шпоры» арендовали 27-летнего француза на год без опции выкупа.
Выплата зарплаты Ленгле будет распределена между клубами.
Также ранее появлялась информация, что «Тоттенхэм» проявляет интерес к форварду «Барсы».
Думаю, выше 3 места не запрыгнут - слишком уж монструозны Сити с Ливером в последние годы
Думаю, выше 3 места не запрыгнут - слишком уж монструозны Сити с Ливером в последние годы