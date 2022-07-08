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Спивак — о матче ветеранов: «Аршавин и Быстров уже не очень молодые»

08 июля 2022, 10:52

Экс-футболист «Зенита» Александр Спивак готовится к предстоящему матчу против ветеранов московского «Спартака».

Для болельщиков это будет очень здорово, тем более, в Петербург приедут такие заслуженные люди! Конечно, эмоции большие. И когда меня позвали поучаствовать в таком матче, я, разумеется, согласился не раздумывая. Редко такие возможности бывают.

Силы-то уже не те, те же Аршавин, Быстров уже не очень молодые, а я так еще постарше. Я за ветеранов играю регулярно. Но то там болит, то тут болит… Сколько сил хватит, столько будем биться!

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Все комментарии
FenixSL
FenixSL
08 июля в 12:14
Аршавину 41 год
что там не так с силами то?
он и сейчас был бы лучшим в РПЛ
(нет, я не фанат Зенита, просто Шава лучший наш футболист которого я помню)
Roger Young
Roger Young
08 июля в 10:58
Супер, желаю сегодня удачи. Александр был мой кумир в Зените 2003-2007. Лучший пенальтист команды!
pjsrgnpdjap9
pjsrgnpdjap9
08 июля в 10:56
Ну и не очень старые
shlomo2
shlomo2
08 июля в 10:54
Думаю, что мы увидим зрелищный матч со множеством голов...
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