Спивак — о матче ветеранов: «Аршавин и Быстров уже не очень молодые»

Экс-футболист «Зенита» Александр Спивак готовится к предстоящему матчу против ветеранов московского «Спартака».

Для болельщиков это будет очень здорово, тем более, в Петербург приедут такие заслуженные люди! Конечно, эмоции большие. И когда меня позвали поучаствовать в таком матче, я, разумеется, согласился не раздумывая. Редко такие возможности бывают.

Силы-то уже не те, те же Аршавин, Быстров уже не очень молодые, а я так еще постарше. Я за ветеранов играю регулярно. Но то там болит, то тут болит… Сколько сил хватит, столько будем биться!