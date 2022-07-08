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Гаранин: «Для нас самих вопрос, как будет складываться наша игра дальше»

08 июля 2022, 00:29
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин высказался по поводу поражения своей команды в матче Кубка PARI Премьер против ЦСКА (1:2).

Двоякие чувства от матча. В первом тайме не вошли в игру. Во втором мы увидели тех ребят, которые понимают, что мы хотим, что они хотят от самих себя. То, что мы участвовали в турнире — это классно, здорово. Если бы турнира не было, то мы спланировали бы всё по-другому. Здорово, что мы играли одним составом. Когда есть болельщики, которые любят футбол, это здорово.

Для нас самих вопрос, как будет складываться наша игра дальше. Мы выполнили работу, которую хотели. Не могу сказать, что что-то кардинально изменили. Фрагменты хорошие, но они были и раньше. Мы хотим глубже копнуть в структуре, моментах. Время есть, будем стараться.

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Все комментарии
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
08 июля в 08:10
В этом сезоне Сочи, к сожалению, не будет так высоко, как в прошлом. Слишком сильно его раздербанили.
Leha-ha50
Leha-ha50
08 июля в 04:52
Молодые армейцы были лучше и первом тайме и во втором, лишь в самой концовке попожарили немного, а в целом были лучше сочинцев.
STVA 1
STVA 1
08 июля в 04:42
Думаю наладится
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
08 июля в 04:21
"Для нас самих вопрос, как будет складываться наша игра дальше".

А вот здесь уже страшно становится за фк "Сочи".
Не удивлюсь если Гаранин на предматчевой установке говорит только одну фразу: "вот мяч, пинайте его, а дальше будь, что будет".
97t53mbprgwx
97t53mbprgwx
08 июля в 03:59
Старайтесь, старайтесь, ребята...
vg35uhzre448
vg35uhzre448
08 июля в 02:25
Надо заняться этим вопросом
sv_1969
sv_1969
08 июля в 01:44
тяжело будет
Ironigor
Ironigor
08 июля в 01:00
Нужны усиления, однозначно. Если конечно стоят какие-то серьёзные задачи.
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