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Федотов: «Поединок всем доставил огромное удовольствие»

08 июля 2022, 00:16
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился впечатлениями от победы над «Сочи» в матче Кубка PARI Премьер (2:1).

Поединок всем доставил огромное удовольствие. Была обоюдоострая игра, забили со стандарта, видели, что соперник играет высоко, этим воспользовались, убежали и Федя забил. У нас были моменты, когда мы могли увеличить счёт. Этим и славен футбол, когда игра до конца держит в напряжении. Есть моменты, которые надо подправить, особенно позицию опорных полузащитников, там мы позволяли сопернику убегать в быструю атаку. В результате, мы пропустили единственный гол.

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Все комментарии
SHMEL258
SHMEL258
08 июля в 08:08
Хоть что-то. Пока очень боязно за состояние команды в преддверии чемпионата.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
08 июля в 07:55
Игры пока ещё нет но уже лучше чем прошлые матчи, не думаю, что Федотов доволен.
112910415
112910415
08 июля в 06:44
хотя бы вкус побед почувствовали ...
stasm69wuns3
stasm69wuns3
08 июля в 06:35
Не выдавай желаемое за действительное
qm4562xp698r
qm4562xp698r
08 июля в 06:00
Товарняк, он и есть товарняк...
Leha-ha50
Leha-ha50
08 июля в 04:48
По крайней мере желания у армейцев было хоть отбавляй. Могли еще забить , но реализация подвела.
dqbrsph622m3
dqbrsph622m3
08 июля в 04:12
Не говори за всех, лысый
Caniggia
Caniggia
08 июля в 03:42
Для товарняка игра получилась даже очень неплохой.
stanichnik
stanichnik
08 июля в 03:36
Работы еще непочатый край, особенно над обороной.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
08 июля в 03:29
Ну ничего особенного
VeniaminS
VeniaminS
08 июля в 00:28
неплохой матч.
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