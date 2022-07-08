Федотов: «Поединок всем доставил огромное удовольствие»

Главный тренер ЦСКА поделился впечатлениями от победы над «Сочи» в матче Кубка PARI Премьер (2:1).

Поединок всем доставил огромное удовольствие. Была обоюдоострая игра, забили со стандарта, видели, что соперник играет высоко, этим воспользовались, убежали и Федя забил. У нас были моменты, когда мы могли увеличить счёт. Этим и славен футбол, когда игра до конца держит в напряжении. Есть моменты, которые надо подправить, особенно позицию опорных полузащитников, там мы позволяли сопернику убегать в быструю атаку. В результате, мы пропустили единственный гол.