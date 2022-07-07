Родригао: «Я перешёл в клуб, который силён по российским и мировым меркам»

Новичок «Зенита» поделился впечатлениями от своего перехода в клуб из Санкт-Петербурга.

Это очень важный шаг вперед, о котором я давно думал, для меня это важно. Я перешел в клуб, который силен по российским и мировым меркам. Надеюсь, что буду соответствовать требованиям «Зенита» и смогу оправдать все ожидания.

Долго ли раздумывал, прежде чем принять решение о переезде из Сочи? Нет, когда «Зенит» вышел на связь со мной, я очень обрадовался и сразу решил, что хочу перейти в этот клуб. После этого нужно было только уладить все тонкости, что заняло какое-то время, однако теперь все это позади — я уже в Петербурге.