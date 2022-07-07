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Родригао: «Я перешёл в клуб, который силён по российским и мировым меркам»

07 июля 2022, 20:36

Новичок «Зенита» Родригао поделился впечатлениями от своего перехода в клуб из Санкт-Петербурга.

Это очень важный шаг вперед, о котором я давно думал, для меня это важно. Я перешел в клуб, который силен по российским и мировым меркам. Надеюсь, что буду соответствовать требованиям «Зенита» и смогу оправдать все ожидания.

Долго ли раздумывал, прежде чем принять решение о переезде из Сочи? Нет, когда «Зенит» вышел на связь со мной, я очень обрадовался и сразу решил, что хочу перейти в этот клуб. После этого нужно было только уладить все тонкости, что заняло какое-то время, однако теперь все это позади — я уже в Петербурге.

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Все комментарии
DaslerU
DaslerU
08 июля в 11:56
По мировым меркам Зенит силён только в одном, выплате огромных зарплат игрочишкам. А в остальном, все видели их выступления в ЛЧ, позор и ещё раз позор, ни мысли, ни действий.
Питерские гоблины
Питерские гоблины ответ Caniggia (раскрыть)
08 июля в 10:38
Когда в донецком Шахтере было много игроков с Бразилии, очень много российских болельщиков говорили с некой издевкой что Шахта это мини сб. Бразилии. А теперь выходит что Зенит это бразильская команда 6 дивизиона) Или это другое? ))
311
311
07 июля в 23:39
Может и неплох по мировым меркам, мы это уже не узнаем!
Caniggia
Caniggia
07 июля в 22:05
Седьмой бразилец в Зените!
Василий 50
Василий 50
07 июля в 21:59
За деньги можно все сказать
Ironigor
Ironigor
07 июля в 20:54
Насчёт мира ты уже загнул !)
Roger Young
Roger Young
07 июля в 20:46
Только кто такой Родригао?
Gahi
Gahi
07 июля в 20:40
Хорошее начало для новичка команды, осталось посмотреть его в игре за новую команду.
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