Березовский: «„Зенит“ будет фаворитом в Суперкубке»

Экс-вратарь «Зенита» поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России.

«Зенит» будет фаворитом в Суперкубке. Повторение 7:1? Всякое, конечно, возможно, но я что-то не припомню такого крупного результата в Суперкубках, вряд ли такое будет. Возможно, питерцы в этом матче захотят до последней минуты забивать голы и радовать всех болельщиков, но многое зависит от погоды тоже.

Команды после сборов сейчас и за счёт этого матча должны потихоньку войти в сезон. По ресурсам «Зенит» лучше выглядит, бразильские ребята, которые остались в команде, будут создавать рисунок игры.