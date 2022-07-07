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Березовский: «„Зенит“ будет фаворитом в Суперкубке»

07 июля 2022, 20:16
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Экс-вратарь «Зенита» Роман Березовский поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России.

«Зенит» будет фаворитом в Суперкубке. Повторение 7:1? Всякое, конечно, возможно, но я что-то не припомню такого крупного результата в Суперкубках, вряд ли такое будет. Возможно, питерцы в этом матче захотят до последней минуты забивать голы и радовать всех болельщиков, но многое зависит от погоды тоже.

Команды после сборов сейчас и за счёт этого матча должны потихоньку войти в сезон. По ресурсам «Зенит» лучше выглядит, бразильские ребята, которые остались в команде, будут создавать рисунок игры.

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Все комментарии
makkie
makkie
08 июля в 10:14
Секрет Полишинеля )))

Зенит подстраховали по всем фронтам, начиная от домашнего стадиона. Если они проиграют в финале за СуперКубок, будет очень смешно )))
ЮЗИК
ЮЗИК
07 июля в 23:12
Это итак ясно, плюс своё поле
hjlzuf
hjlzuf
07 июля в 21:38
Игра должна быть очень интересной.
ZIBO rock
ZIBO rock
07 июля в 20:29
Прям Америку открыл!)
протон
протон
07 июля в 20:17, ред.
Фаворит Зенит в ближайшие годы не вижу конкурента для Зенита.
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