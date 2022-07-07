Шаронов: «Коррида — это определённая прямолинейность. Увидели и бежим» .

Главный тренер клуба « СКА -Хабаровск» рассказал о своем подходе к работе.

Я хочу, чтобы мы были умными, а не как на корриде бежали на красную тряпку. Такие аналогии имеют место в футболе. Я всегда говорю: мы сначала думаем, думаем, а потом бегаем. К сожалению, не так легко изменить привычки, которые заложены у большинства игроков. Для многих футбол — это я и мяч. Но футбол — это не я и мяч. Это пространство, партнер, мяч и многое другое. Это командная игра. Как только футболисты это понимают, они начинают играть без мяча и осознают, что они делают. Игра без мяча — это не только бежать. Иногда это стоять, иногда освободить зону для партнёра. Когда это осознанно делается, это совсем другие ощущения, чем когда ты просто бегаешь по полю.

Коррида — это определенная прямолинейность. Увидели и бежим. А когда мы говорим про охоту гепарда, он выжидает момент, чтобы атаковать противника. Там есть мысль, там есть своевременность. Для меня это более умная стратегия, и она больше подходит к футболу, чем бык, который бежит на красную тряпку.