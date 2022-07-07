Шаронов: «Коррида — это определённая прямолинейность. Увидели и бежим» .

Главный тренер клуба «СКА-Хабаровск» Роман Шаронов рассказал о своем подходе к работе.
Я хочу, чтобы мы были умными, а не как на корриде бежали на красную тряпку. Такие аналогии имеют место в футболе. Я всегда говорю: мы сначала думаем, думаем, а потом бегаем. К сожалению, не так легко изменить привычки, которые заложены у большинства игроков. Для многих футбол — это я и мяч. Но футбол — это не я и мяч. Это пространство, партнер, мяч и многое другое. Это командная игра. Как только футболисты это понимают, они начинают играть без мяча и осознают, что они делают. Игра без мяча — это не только бежать. Иногда это стоять, иногда освободить зону для партнёра. Когда это осознанно делается, это совсем другие ощущения, чем когда ты просто бегаешь по полю.
Коррида — это определенная прямолинейность. Увидели и бежим. А когда мы говорим про охоту гепарда, он выжидает момент, чтобы атаковать противника. Там есть мысль, там есть своевременность. Для меня это более умная стратегия, и она больше подходит к футболу, чем бык, который бежит на красную тряпку.
Выскажу свою точку зрения по поводу высказываний главного тренера СКА Хабаровск, Шаронова .
Во первых СКА Хабаровск играл в довольно симпатичный футбол при Юране . Они показали свой характер и доказали своей игрой, что они по праву находятся в лидирующей группе команд ФНЛ. Юран создал за короткий срок довольно крепкий коллектив, который на выезде отбирали очки у команд первой тройки. И ни в коем случае нельзя говорить что они играли в футбол бей беги , сравнивая с корридой ,о котором сейчас говорит Шаронов . И самое главное что, если Шаронов как главный тренер начнёт свой диалог и так будет философски объясняться с игроками и строить в таком ключе команду, то наврядли из этого что-то хорошее и толковое получится. Игроки молодые и все разные, и ментально и интеллектуально . Если честно сказать, то у меня вообще нет никаких сомнений что у Шаронова что-то получится хорошего с командой СКА Хабаровск. Это моё субъективное мнение и есть на то основания . Всем Добра !
Выскажу свою точку зрения по поводу высказываний главного тренера СКА Хабаровск, Шаронова .
Во первых СКА Хабаровск играл в довольно симпатичный футбол при Юране . Они показали свой характер и доказали своей игрой, что они по праву находятся в лидирующей группе команд ФНЛ. Юран создал за короткий срок довольно крепкий коллектив, который на выезде отбирали очки у команд первой тройки. И ни в коем случае нельзя говорить что они играли в футбол бей беги , сравнивая с корридой ,о котором сейчас говорит Шаронов . И самое главное что, если Шаронов как главный тренер начнёт свой диалог и так будет философски объясняться с игроками и строить в таком ключе команду, то наврядли из этого что-то хорошее и толковое получится. Игроки молодые и все разные, и ментально и интеллектуально . Если честно сказать, то у меня вообще нет никаких сомнений что у Шаронова что-то получится хорошего с командой СКА Хабаровск. Это моё субъективное мнение и есть на то основания . Всем Добра !