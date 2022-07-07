Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Первая лига 2022/2023

Шаронов: «Коррида — это определённая прямолинейность. Увидели и бежим»

07 июля 2022, 22:12

Главный тренер клуба «СКА-Хабаровск» Роман Шаронов рассказал о своем подходе к работе.

Я хочу, чтобы мы были умными, а не как на корриде бежали на красную тряпку. Такие аналогии имеют место в футболе. Я всегда говорю: мы сначала думаем, думаем, а потом бегаем. К сожалению, не так легко изменить привычки, которые заложены у большинства игроков. Для многих футбол — это я и мяч. Но футбол — это не я и мяч. Это пространство, партнер, мяч и многое другое. Это командная игра. Как только футболисты это понимают, они начинают играть без мяча и осознают, что они делают. Игра без мяча — это не только бежать. Иногда это стоять, иногда освободить зону для партнёра. Когда это осознанно делается, это совсем другие ощущения, чем когда ты просто бегаешь по полю.

Коррида — это определенная прямолинейность. Увидели и бежим. А когда мы говорим про охоту гепарда, он выжидает момент, чтобы атаковать противника. Там есть мысль, там есть своевременность. Для меня это более умная стратегия, и она больше подходит к футболу, чем бык, который бежит на красную тряпку.

Все новости
Сперцян: «После 1:3 было ощущение, что можем вытащить матч со „Спартаком“»
Сегодня, 06:35
Сперцян оценил старт нового сезона для «Краснодара»
Сегодня, 06:31
Камоцци считает, что «Спартак» может в РПЛ финишировать выше «Зенита»
Сегодня, 03:15
Мележиков: «„Спартак“ меняется, проявляет характер»
Сегодня, 03:12
Пономарев: «В „Сочи“ подумали, что они уже академики, хотя окончили ПТУ»
Сегодня, 02:23
Зобнин: «Удаление у „Краснодара“ перевернуло ход матча»
Сегодня, 02:18
Сортировать
Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
08 июля в 05:14
ПОсмотрим что с этого получится
Ironigor
Ironigor
08 июля в 00:29
Шаронов: «Коррида — это определённая прямолинейность. Увидели и бежим» .
Выскажу свою точку зрения по поводу высказываний главного тренера СКА Хабаровск, Шаронова .
Во первых СКА Хабаровск играл в довольно симпатичный футбол при Юране . Они показали свой характер и доказали своей игрой, что они по праву находятся в лидирующей группе команд ФНЛ. Юран создал за короткий срок довольно крепкий коллектив, который на выезде отбирали очки у команд первой тройки. И ни в коем случае нельзя говорить что они играли в футбол бей беги , сравнивая с корридой ,о котором сейчас говорит Шаронов . И самое главное что, если Шаронов как главный тренер начнёт свой диалог и так будет философски объясняться с игроками и строить в таком ключе команду, то наврядли из этого что-то хорошее и толковое получится. Игроки молодые и все разные, и ментально и интеллектуально . Если честно сказать, то у меня вообще нет никаких сомнений что у Шаронова что-то получится хорошего с командой СКА Хабаровск. Это моё субъективное мнение и есть на то основания . Всем Добра !
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
08 июля в 00:10
Про корриду это в Краснодаре надо применять!
stanichnik
stanichnik
07 июля в 23:50, ред.
Футболист, который основную часть своей карьеры провёл в составе Рубина отыграв больше двухсот матчей под началом одного из ведущих отечественных тренеров и добился в составе этой команды двух итоговых побед в чемпионате и одной в Кубке страны может себе позволить так рассуждать, сравнивая бестолковый суетной футбол с корридой, или умные рациональные действия футболистов на поле с охотой гепарда, потому что пройдя школу Бердыева, Шаронов чётко усвоил уроки когда и как играть против определённого соперника. Осталось только эти знания правильно применить на практике уже в новом статусе, статусе Главного тренера команды. Болейте за своих, а не против чужих!
s8jcywnf3xcj
s8jcywnf3xcj
07 июля в 22:33
Роман ударился в философию...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 