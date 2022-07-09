Арбитр Лапочкин: «Не хочу возвращаться судить после дисквалификации»

Отстраненный российский судья Сергей Лапочкин рассказал о возможном досрочном снятии дисквалификации.

На меня наложил бан УЕФА . Они открыли на меня дисциплинарное дело, считают, что я в чем-то виновен. Нужно было сообщить о случайной встрече с представителями клуба в аэропорту, я этого не сделал. Получил бан на всю футбольную деятельность на срок в десять лет. Больше года прошло, есть надежда, что срок чуть сократят, посмотрим.

Не знаю, что должно произойти, чтобы срок сократили. Сейчас такая ситуация непростая. Пока просто ждем, время идет быстро. Уже больше года прошло. Жизнь продолжается, и она по-прежнему прекрасна.

Возвращаться судить не хочу. Даже если ее снимут завтра, через полгода, даже если разрешат — на данный момент не хочу. На сегодняшний день для себя решил, что не хочу.