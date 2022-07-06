На матчах РПЛ не будет возможности проверить линии офсайда

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06 июля 2022, 18:53

Смена провайдера системы ВАР приведет к изменениям в функционале программы. Новым провайдером стала фирма из США , у нее есть лицензия ФИФА . Однако набор предоставляемых услуг у данной компании ограничен, опция проверки линий офсайда, как это было возможно при использовании Hawk-Eye Innovations, отсутствует.

Таким образом, видеоассистенты не смогут во время матчей чертить нужные для проверки линии, арбитрам придется полагаться на свое зрение. Скорее всего, это будет продолжаться весь следующий сезон.