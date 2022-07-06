На матчах РПЛ не будет возможности проверить линии офсайда

Смена провайдера системы ВАР приведет к изменениям в функционале программы. Новым провайдером стала фирма из США, у нее есть лицензия ФИФА. Однако набор предоставляемых услуг у данной компании ограничен, опция проверки линий офсайда, как это было возможно при использовании Hawk-Eye Innovations, отсутствует.
Таким образом, видеоассистенты не смогут во время матчей чертить нужные для проверки линии, арбитрам придется полагаться на свое зрение. Скорее всего, это будет продолжаться весь следующий сезон.
В нужный момент всё равно будут включать ВАР и определять эти линии на глазок.
Помните, как отменили гол Промеса(?) на заснеженном поле?
В нужный момент всё равно будут включать ВАР и определять эти линии на глазок.
Помните, как отменили гол Промеса(?) на заснеженном поле?