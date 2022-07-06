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На матчах РПЛ не будет возможности проверить линии офсайда

06 июля 2022, 18:53

Смена провайдера системы ВАР приведет к изменениям в функционале программы. Новым провайдером стала фирма из США, у нее есть лицензия ФИФА. Однако набор предоставляемых услуг у данной компании ограничен, опция проверки линий офсайда, как это было возможно при использовании Hawk-Eye Innovations, отсутствует.

Таким образом, видеоассистенты не смогут во время матчей чертить нужные для проверки линии, арбитрам придется полагаться на свое зрение. Скорее всего, это будет продолжаться весь следующий сезон.

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Источник: sport-express.ru
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Все комментарии
Naherger
Naherger
07 июля в 05:23
Это насколько ущербным надо быть,чтобы не начертить линию офсайда на обычном видеоповторе🤦
ZIBO rock
ZIBO rock ответ hjlzuf (раскрыть)
06 июля в 22:25
...то есть Газпрома!)
makkie
makkie
06 июля в 21:56
И с VAR была куча скандалов при определении офсайда, а тут проблемы только усилятся.
pomor45
pomor45
06 июля в 20:28
Следует отметить, что, если на своё 62о пиндосы санкций не накладывают, то надо сделать это самим.
протон
протон
06 июля в 20:21
Очевидно, что нормальных компаний типа Hawk Eye на весь мир не хватает, да и не все лиги могут себе позволить самый лучший и дорогой вариант, а вводить ВАР пришлось повсеместно. Надо же странам третьего мира как-то выкручиваться.
В нужный момент всё равно будут включать ВАР и определять эти линии на глазок.
Помните, как отменили гол Промеса(?) на заснеженном поле?
Ironigor
Ironigor
06 июля в 20:06
Вот же бл. и здесь американцы подкакали !)
Где ещё " наши " чиновники их находят под санкциями.
ДАША Д
ДАША Д
06 июля в 19:41
И зачем такое барахло брать?
stanichnik
stanichnik
06 июля в 19:31, ред.
Значит необходимо подключать своих хваленых айтишников
stanichnik
stanichnik
06 июля в 19:30
Если не будет возможности определять линию офсайда, значит ВАР будет работать на половину
sv_1969
sv_1969
06 июля в 19:30
По старинке будет
Остапчук 67
Остапчук 67
06 июля в 19:13
Что это за провайдер из Пиндосии? Кто разрешил им участвовать в конкурсе?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
06 июля в 19:10
Это что за бред?
Zenit_84
Zenit_84
06 июля в 19:00
Как же так получилось?
hjlzuf
hjlzuf
06 июля в 19:00
Всё будет в руках Бога, т.е. судьи.
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