«Арсенал» собирается подписать Лукаса Пакета

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11 июля 2022, 03:49

«Арсенал» надеется подписать атакующего полузащитника «Лиона» после того, как игрок попросил французский клуб отпустить его в межсезонье.

«Лион», который который не сумел пробиться в еврокубки, не будет стоять на пути бразильского футболиста и планирует позволить ему уйти, если получит приемлемое предложение за 24-летнего футболиста.

«Ньюкасл Юнайтед» также пытается убедить Пакета присоединиться к команде этим летом после того, как «Лион» отклонил предложение «сорок» зимой.