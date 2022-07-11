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«Арсенал» собирается подписать Лукаса Пакета

11 июля 2022, 03:49

«Арсенал» надеется подписать атакующего полузащитника «Лиона» Лукаса Пакета после того, как игрок попросил французский клуб отпустить его в межсезонье.

«Лион», который который не сумел пробиться в еврокубки, не будет стоять на пути бразильского футболиста и планирует позволить ему уйти, если получит приемлемое предложение за 24-летнего футболиста.

«Ньюкасл Юнайтед» также пытается убедить Пакета присоединиться к команде этим летом после того, как «Лион» отклонил предложение «сорок» зимой.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
11 июля в 09:00
Последние дни действительно много разговоров о том, что Пакета интересен Арсеналу и игрок не против данного перехода, но Лион изначально был готов отпустить игрока за 50 млн €, а после того, как Арсенал сделал запрос на трансфер, поднял цену на игрока, и теперь якобы готовы продать Пакета за 60 млн€....
Вот только я не понимаю для чего нам данный игрок?! Да, сам игрок не плохой, но на его позиции у нас есть и Эдегор, и Виейра, и в крайнем случаи может сыграть ЭСР....и тратить 60 млн на усиление данной прщиции считаю не целесобразно....лучше уж купить опорника или левого защитника
md5bfeygdt4u
md5bfeygdt4u
11 июля в 03:58
Им виднее
протон
протон
11 июля в 03:56
Что-то слабо в это верится. У Арсенала в центре уже есть Эдегор, Смит-Роу и Виейра
ct8bmxkzdfd2
ct8bmxkzdfd2
11 июля в 03:50
Интересный вариант
Гость
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