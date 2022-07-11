«Арсенал» собирается подписать Лукаса Пакета

«Арсенал» надеется подписать атакующего полузащитника «Лиона» Лукаса Пакета после того, как игрок попросил французский клуб отпустить его в межсезонье.
«Лион», который который не сумел пробиться в еврокубки, не будет стоять на пути бразильского футболиста и планирует позволить ему уйти, если получит приемлемое предложение за 24-летнего футболиста.
«Ньюкасл Юнайтед» также пытается убедить Пакета присоединиться к команде этим летом после того, как «Лион» отклонил предложение «сорок» зимой.
Вот только я не понимаю для чего нам данный игрок?! Да, сам игрок не плохой, но на его позиции у нас есть и Эдегор, и Виейра, и в крайнем случаи может сыграть ЭСР....и тратить 60 млн на усиление данной прщиции считаю не целесобразно....лучше уж купить опорника или левого защитника
Вот только я не понимаю для чего нам данный игрок?! Да, сам игрок не плохой, но на его позиции у нас есть и Эдегор, и Виейра, и в крайнем случаи может сыграть ЭСР....и тратить 60 млн на усиление данной прщиции считаю не целесобразно....лучше уж купить опорника или левого защитника