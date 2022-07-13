«Лацио» подписал защитника «Реала»

Защитник «Реала» Марио Хила перешел в «Лацио». Об этом сообщает пресс-служба римского клуба.
По данным СМИ, «Лацио» заплатил за 21-летнего игрока 6 млн евро и подписал с ним контракт на 5 лет.
В прошлом сезоне Хила сыграл в 2 матчах «Реала» в Примере, проведя на поле в общей сложности 23 минуты.
Ранее «Лацио» подписал игрока «Милана».
Прошла всего лишь неделя с момента трансфера.
Могли бы указать, что у Реала 50% прав на кантерано останется.
Прошла всего лишь неделя с момента трансфера.
Могли бы указать, что у Реала 50% прав на кантерано останется.