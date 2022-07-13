«Лацио» подписал защитника «Реала»

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13 июля 2022, 10:17

Защитник «Реала» Марио Хила перешел в «Лацио». Об этом сообщает пресс-служба римского клуба.

По данным СМИ , «Лацио» заплатил за 21-летнего игрока 6 млн евро и подписал с ним контракт на 5 лет.

В прошлом сезоне Хила сыграл в 2 матчах «Реала» в Примере, проведя на поле в общей сложности 23 минуты.

Ранее «Лацио» подписал игрока «Милана».