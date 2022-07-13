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«Лацио» подписал защитника «Реала»

13 июля 2022, 10:17

Защитник «Реала» Марио Хила перешел в «Лацио». Об этом сообщает пресс-служба римского клуба.

По данным СМИ, «Лацио» заплатил за 21-летнего игрока 6 млн евро и подписал с ним контракт на 5 лет.

В прошлом сезоне Хила сыграл в 2 матчах «Реала» в Примере, проведя на поле в общей сложности 23 минуты.

Ранее «Лацио» подписал игрока «Милана».

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Все комментарии
протон
протон
13 июля в 23:58
Оперативно.

Прошла всего лишь неделя с момента трансфера.

Могли бы указать, что у Реала 50% прав на кантерано останется.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
13 июля в 11:04
Удачи в новом клубе.
Zenit_84
Zenit_84
13 июля в 10:22
Игровая практика хоть будет
5ve5aytugr7v
5ve5aytugr7v
13 июля в 10:18
Это хорошо
Гость
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