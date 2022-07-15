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Юран: «В матче с „Зенитом“ нас устроит только победа»

15 июля 2022, 20:14
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился мнением о матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги против «Зенита».

Какой результат сегодня будет удовлетворительным? Победа. Ничья — нет. Если будешь думать только о ничьей — это неправильно, потому что нужно игрокам доносить, что с первого тура нужно выходить и настраиваться на максимум, только на победу. Это было сказано на установке.

Да, мы с большим уважением относимся к «Зениту», чемпион, флагман российского футбола, мы разбирали соперника. Самое главное — нужно больше «Зенита» пробежать, выиграть больше единоборств, настрой у нас только на победу.

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Все комментарии
Carl Lewis
Carl Lewis
15 июля в 21:35
Пока что не получается.
hr6q63j99dqq
hr6q63j99dqq
15 июля в 20:48
Громкие слова.....!!!!!
hjlzuf
hjlzuf
15 июля в 20:24
Зенит с первым голом сезона!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 июля в 20:17
А Химки и ничья устроит!
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