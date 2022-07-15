Юран: «В матче с „Зенитом“ нас устроит только победа»

Главный тренер «Химок» поделился мнением о матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги против «Зенита».

Какой результат сегодня будет удовлетворительным? Победа. Ничья — нет. Если будешь думать только о ничьей — это неправильно, потому что нужно игрокам доносить, что с первого тура нужно выходить и настраиваться на максимум, только на победу. Это было сказано на установке.

Да, мы с большим уважением относимся к «Зениту», чемпион, флагман российского футбола, мы разбирали соперника. Самое главное — нужно больше «Зенита» пробежать, выиграть больше единоборств, настрой у нас только на победу.