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Козлов зарабатывал в Крыму 130 тысяч рублей в месяц

16 июля 2022, 10:01

Бывший пресс-атташе команды «Фаворит-ВД Кафа» в чемпионате Крыма Александр Глущенко рассказал о карьере умершего футболиста Александра Козлова на полуострове.

По отношению к работе, к людям вокруг — сама простота. Ничего звездного! Что мы смотрели на него как на великого — это вопрос другой. Вообще-то крымская премьер-лига — довольно специфичный продукт. Думаю, Саша Козлов был главной звездой за все время ее существования. За 8 лет.

В марте 2021 года приехал в команду «Фаворит-ВД Кафа» из Феодосии. Чемпионат закончился — эта команда сменила название, стала называться «Алустон-ЮБК». Та же база, бухгалтерия, владельцы. С президентом у Козлова, как говорили, были приятельские отношения...

При этом Козлов ушел из команды как-то непонятно. То ли финансовый вопрос, то ли недопонимание. Ушли сразу Кацаев, Козлов и Заур Садаев. Три звезды клуба.

Сколько Козлов зарабатывал в чемпионате Крыма? Около 130-170 тысяч рублей в месяц.

Для Крыма деньги просто невероятные. Колоссальные! Базовая ставка футболиста у нас — 30 тысяч. Плюс премиальные за победы. За важный матч могли дать 10 тысяч рублей. А так — 5-7.

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ngye2t24g6y4
ngye2t24g6y4
16 июля в 10:03
Ингода так бывает
Гость
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