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«Барселона» получит €320-330 млн от продажи телеправ на следующей неделе

13 июля 2022, 08:54

«Барселона» получит 320-330 млн евро на следующей неделе после продажи телевизионных прав.

Благодаря этому «блауграна» сможет подписать Роберта Левандовского («Бавария»), Рафинью («Лидс») и Усмана Дембеле, контракт с которым истек 1 июля.

«Барселона» продаст до 25% своих телеправ и почти 50% своего бизнеса по продаже атрибутики.

Также ранее сообщалось, что «Барселона» серьёзно интересуется хавбеком «Астон Виллы».

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протон
протон
14 июля в 00:03
«После нас хоть потоп.»

Обижу фанатиков Лапорты, но он даже хуже Барто. Весь менеджмент строится на закладывании всего, что можно заложить. При этом такое ощущение, что весь нынешний менеджмент Барсы живёт в каком-то своем мире.

В мире, где не было глобального локдауна, который в любой момент могут повторить. В мире, который не стоит на пороге рецессии, продовольственного и топливного кризиса. В мире, где в любой момент не может лопнуть медийный пузырь, частью которого и является современный футбол.

И вот на фоне этого вместо того, чтобы постепенно расплачиваться с долгами и создавать финансовую подушку, Лапорта распродает всё, что можно и разбрасывается деньгами на не обязательные трансферы. Гениально.)
протон
протон
14 июля в 00:02
"Ранее «Барселона» приняла решение продать до 25% своих телеправ и почти 50% своего бизнеса по продаже атрибутики"

Слишком рискованные действия ради трансферов, которые клубу не нужны. Доходы в последующих сезонах сильно понизятся
Бык без трезубца
Бык без трезубца
13 июля в 15:11, ред.
Достаточно авантюрно, ведь Барселона продает свои авторские права. А ведь еще Барселона покупает рискованно и не перспективно. Левандовски хорош, но Барса не закладывает фундамент. Видимо все для Хави чтобы у него была возможность дать результат быстро, но может произойти провал, при котором купленные игроки не смогут быть еще и проданы.
Все таки Лапорта при Райкарде совершал очень качественные трансферы и игроки закладывались на будущее, где не только Райкард получил свои плоды, но также Пеп и Энрике и потом выжал Вальверде. А так...
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман
13 июля в 13:53
Очередная афера от отпетых мошенников...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 июля в 10:45
Деньги получит не малые!
Van Vanovich
Van Vanovich
13 июля в 10:27
Надо было от Дембеле избавиться. Наверно хорошую ЗП попросил
Знатог
Знатог ответ NOVA (раскрыть)
13 июля в 10:27
А у нас как? откуда только нам бабло не прилетает, и от нефти и от газа, и от золота, алмазов, леса, зерна, а все равно денег нет!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Elliada (раскрыть)
13 июля в 10:21
Похоже, опыт с Бартоломеу не пошел впрок)
NOVA
NOVA
13 июля в 09:28
откуда только им бабло не прилетает, а все равно в минусах!!
Elliada
Elliada
13 июля в 09:22
Очень рискованно. Сейчас Барселона на грани, ей нужно выплачивать долги. Вместо этого, с полученных денег они собираются купить 3-х игроков. Левандовски - кот в мешке. Неизвестно, заиграет он или нет. И сколько он сможет играть? Год-два?
Проблемы с Дембеле давно известны. Что ему помешает после подписания контракта валять дурака? К тому же, не забываем, что он подвержен травмам.
Leha-ha50
Leha-ha50
13 июля в 08:57
Хороший ломтик обламывается.
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