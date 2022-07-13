«Барселона» получит €320-330 млн от продажи телеправ на следующей неделе

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13 июля 2022, 08:54

«Барселона» получит 320-330 млн евро на следующей неделе после продажи телевизионных прав.

Благодаря этому «блауграна» сможет подписать («Бавария»), («Лидс») и , контракт с которым истек 1 июля.

«Барселона» продаст до 25% своих телеправ и почти 50% своего бизнеса по продаже атрибутики.

Также ранее сообщалось, что «Барселона» серьёзно интересуется хавбеком «Астон Виллы».