«Барселона» получит €320-330 млн от продажи телеправ на следующей неделе

«Барселона» получит 320-330 млн евро на следующей неделе после продажи телевизионных прав.
Благодаря этому «блауграна» сможет подписать Роберта Левандовского («Бавария»), Рафинью («Лидс») и Усмана Дембеле, контракт с которым истек 1 июля.
«Барселона» продаст до 25% своих телеправ и почти 50% своего бизнеса по продаже атрибутики.
Также ранее сообщалось, что «Барселона» серьёзно интересуется хавбеком «Астон Виллы».
Проблемы с Дембеле давно известны. Что ему помешает после подписания контракта валять дурака? К тому же, не забываем, что он подвержен травмам.
Проблемы с Дембеле давно известны. Что ему помешает после подписания контракта валять дурака? К тому же, не забываем, что он подвержен травмам.