Зидану платили меньше, чем Макманаману. За 20 лет оклады футболистов взлетели до небес

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14 июля 2022, 11:33

Предайтесь ностальгии, вспомнив легенд.

«World soccer» знал зарплаты футболистов 20 лет назад

Благодаря вырезке из журнала, которая появилась в Сети, поколения футбольных фанатов вспомнили юность. Журналисты известного издания в 1999 году разузнали, сколько зарабатывают звезды в среднем за неделю в пяти главных лигах. Все суммы указаны после вычета налогов, но не включают бонусы за участие в играх, подъемные при подписании новых контрактов или другие выплаты. Фамилии в списке приятно вспомнить:

Но эти данные требуют пояснений. Когда видишь, что «Ювентус» платил Зидану всего 25 тысяч фунтов в неделю (1.3 миллиона в год – зарплата ниже, чем у нескольких десятков футболистов РПЛ настоящего), то тяжело понять, почему Погба получал те же деньги всего за пять недель в «Манчестер Юнайтед». Зинедин в 1999-м был чемпионом мира, выигрывал «Золотой мяч». А его зарплата была ниже, чем у тринадцати звезд Серии А.

Ни сейчас, ни двадцать три года назад оклад не подтверждал важность игрока и его класс. Также все зависело от мощности лиги. Серия А была богаче, чем АПЛ , что видно из списка, в котором самый богатый в Англии – Ширер, получает наравне с самыми богатыми во Франции, но уступает лидерам из Германии, Испании и Италии. Роналдо в «Интере» выдали 50 тысяч в неделю, а Клюйверту в «Барселоне» платили 57.6 тысяч.

Разумеется, оцениваем со знанием, что будет с футболистами дальше, понимаем масштаб личности в истории, но нестыковок немало. Братья Де Буры в «Барселоне» и Мальдини получали одинаковые деньги. Сфорца в «Кайзерслаутерне» с такой же зарплатой, как у Зидана. Алжирец Али Бенарбиа в ПСЖ – у парня будет семь матчей за сборную в жизни, уступает Зинедину лишь на пару тысяч. То ли дело сейчас, когда Роналду предлагают 125 млн евро в год.

Чтобы понять зарплаты, нужно знать бюджеты клубов

25 000 фунтов в неделю в 1999 году и сейчас – огромные деньги. Пять тысяч фунтов в месяц хватает для жизни в любом веке. Футболистов ценили всегда. Учета инфляции мало, чтобы понять, почему так резко выросли зарплаты. Погба ценили в МЮ в шесть раз выше, чем Зидана в «Ювентусе». Не обесценились настолько доллар, фунт или евро, который появился в 1999 году в обороте.

Выросли цены на недвижимость, не стали дешевле спортивные автомобили, появились дорогие расходы, о которых в те дни Зидан и подозревать не мог – например, современная техника, но все это не делает Дель Пьеро, Роналдо и Эффенберга бедными тогда. И не объясняет, на каком основании перегрели рынок сейчас. Поэтому давайте сравним бюджеты клубов.

В масштабах расходов грандов кроется секрет зарплат? Есть данные за 1998 год. «Манчестер Юнайтед» был самым богатым в мире – тратили около 100 млн фунтов в год. Дальше шел «Реал» — около 80, у «Баварии» было чуть больше 70. «Ювентус» оперировал бюджетом в районе 60 млн фунтов, а следом шли «Ньюкасл» и «Барселона» — по 54 млн фунтов. Да, каталонцы и «сороки» тратили одинаково.

«Интер», «Милан», «Челси», «Ливерпуль» располагали примерно теми же деньгами. Это десятка самых богатых клубов мира, в которой 4 английских, 2 испанских, 1 немецкий и 3 итальянских клуба. Спустя 10 лет МЮ зарабатывал уже больше 300 миллионов фунтов, «Реал» — больше 350. «Бавария» тратила около 300 вместо 70, а «Арсенал» поднялся по расходам в пять раз благодаря телевизионному контракту в АПЛ .

Сейчас даже после пандемии у «Реала» 640 млн евро доходов за финансовый год, у «Барселоны», невзирая на долги – около 580. А МЮ поднимает более 550. Когда оборот вырос в 5-10 раз, то выросли и зарплаты футболистов. «Арсенал» недавно зарабатывал в десять раз больше, чем после чемпионства в 1998-м. Но были ли расходы клубов в прошлом грамотными и соразмерными их доходам? Нет, и тогда тоже не были. Просто сейчас «Зенит» богаче, чем МЮ в 1999-м.

Рынок ломают глупые контракты, а не большие зарплаты

Месси должен зарабатывать много. Но это «много» любой приличный экономист высчитает для конкретного клуба, исходя из бизнес-плана, расходов на ближайшие пять лет – например, денег на реконструкцию «Камп Ноу», учета телевизионных контрактов и сделок со спонсорами. Но когда сам клуб подписывает контракт, который не потянет, а следом заключает серию похожих сделок, продав Неймара безумных шейхам – получается бардак.

Так копятся долги, включается футбольная власть, чтобы «Барселона» не обанкротилась. Зарплаты игроков в 1999-м году тоже отражают ту же истину об экономике. Понятно, что в 1999-м Джоркаеффа заманили в «Кайзерслаутерн» из «Интера» большой зарплатой – 23 тысячи в неделю. И тогда, и сейчас в футболе были сказочные мастера. Роналдо, Зидан, Рауль, Зе Роберто, Окоча делали футбол краше и лучше. Но не забываем, что в конце двадцатого века футболисты уже активно зарабатывали на рекламе.

Общие доходы бразильца Роналдо были по тем временам впечатляющими. А сейчас парень с ноутбуком может заработать миллиард за полгода, продав стартап, а Роналду надо всю жизнь пахать, чтобы добраться до такой суммы. Мир изменился – главное заключение после сравнения, но футболистов ценили давным-давно. Да и «объективный контракт» невозможен. Всегда найдутся хитрые клубы, вроде «Манчестер Юнайтед», которые в год победы в ЛЧ не спешил переплачивать Бекхэму, Кину и Гиггзу.

А была стратегия Переса, который увидел, что Рауль и Роберто Карлос получают значительно больше, чем Фигу и Зидан. Спустя время обе звезды играли за «Реал». Но даже Флорентино ошибался – выдал Макманаману 65 тысяч в неделю, сделав его вторым футболистом планеты по зарплате после Дель Пьеро. Анелька с окладом в 55 тысяч тоже стал промахом, но напоминает о еще одной особенности – игроков атаки ценили намного сильнее.

Вьери, который получал больше, чем бразилец Роналдо – неплохой пример, хотя Кристиан тоже классный нападающий. Бывали локальные исключения в защите – Несту ценили в «Лацио», а Бартеза в «Монако», но куда чаще миллионы доставались форвардам. Сейчас ситуация плюс-минус такая же, но клубы уже сделали системную ошибку. Когда доходы выросли в 5-10 раз, прибыль не появилась. «Барселона» могла в идеальном по футболу сезоне заработать «чистыми» 10 миллионов фунтов.

Сразу стоило задуматься, а теперь уже поздно, поскольку в топ-5 зашли инвесторы, которые не дружат с правилами – в клубы закачаны миллиарды нефтяных денег. Кто-то пытается зарабатывать, как американские владельцы, другие готовы тратить – самые разные шейхи. Футбол был игрушкой неприлично богатых и таким же остался, но теперь изменились сами футболисты. Да, Вьери или Индзаги любили женщин не меньше, чем главные ловеласы сейчас. И Анелька не такой взрослый, как Мбаппе.

Но ребята, выросшие на улицах сложных городов – Зидан, Роналдо, Оуэн, Ширер, Пирес, Рауль или Кин, отличаются от парней, которые с шести лет на полном попечительстве, а с десяти уже локальные звезды. Современные атлеты «инкубаторные», не из «дикой природы». Последнее поколение дворовых, пожалуй, заканчивается на Буффоне, Хоакине, Ибрагимовиче и поколениях звезд ЧМ -2002.