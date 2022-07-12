«Ман Сити» спустил на трансферы больше 2 миллиардов евро за 14 лет. Самые дорогие покупки «горожан»

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12 июля 2022, 17:56

От Стерлинга до Холанда.

Такие денежные суммы не укладываются в головах простых смертных, но факт остается фактом: с тех пор, как шейх Мансур занял хозяйскую ложу на «Этихаде», клуб из Манчестера потратил больше двух миллиардов евро на приобретение футболистов. Точкой отсчета новой эры и сопутствующего ей трансферного безумия можно считать переход Робиньо из «Реала» в «Манчестер Сити» в 2008 году. За бразильца тогда отдали 43 миллиона евро, что стало клубным рекордом «горожан» на тот момент. Спустя 14 лет Робиньо занимает только 19-е место в списке самых дорогих новичков в истории «Сити». А знаете, как выглядит первая десятка? Показываем и рассказываем.

10 место. Бенжамен Менди (Франция) — в 2017-м из «Монако» за 57.5 млн евро

«Манчестер Сити» щедро тратит деньги на футболистов, но большие покупки часто оказываются эффективными, трансферных промахов у «горожан» очень мало, что и позволило им стать лучшим клубом Англии. Но из любого правила есть исключения, и Бенжамен Менди им и является. По ходу первого сезона в Англии француз порвал переднюю крестообразную связку, но дальше было хуже: чемпиону мира предъявлены обвинения по девяти эпизодам преступлений на сексуальной почве. Футбольная карьера Менди де-факто завершена.

9 место. Эрлинг Холанд (Норвегия) — в 2022-м из «Боруссии» Дортмунд за 60 млн евро

Конечно, 60 миллионов евро — это только официальная сумма отступных за Холанда, а есть еще неофициальные выплаты агентам и отцу, без которых Эрлинг не поставил бы подпись под контрактом с «горожанами», за которых болеет с детства. Эффективность этого трансфера начнем оценивать в грядущем сезоне. «Ман Сити» подписал суперфорварда, однако травмы Холанда в прошедшем сезоне и сложные отношения Гвардиолы с центрфорвардами оставляют место для сомнений.

8 место. Родри (Испания) — в 2019-м из «Атлетико» Мадрид за 62.7 млн евро

В 2018-м «Атлетико» заплатил за Родри 20 миллионов евро «Вильярреалу», а год спустя «Сити» выложил в три раза больше, чтобы завладеть испанским опорником. Жалеть тут не о чем, ведь Родри стал системообразующим полузащитником в схемах Гвардиолы, а буквально только что продлил контракт до 2027 года.

7 место. Рахим Стерлинг (Англия) — в 2015-м из «Ливерпуля» за 63.7 млн евро

Карьера Стерлинга на «Этихаде» подошла к концу. Семь лет назад Рахим со спецэффектами перешел в «Манчестер Сити» из «Ливерпуля», а теперь уходит в «Челси». За семь лет Стерлинг провел 337 матчей в составе «горожан», забил 131 гол и сделал 94 ассиста. Выдающиеся показатели, если добавить к ним командные достижения — 10 завоеванных трофеев.

5-6 место. Эмерик Ляпорт (Испания) — в 2018-м из «Атлетика» Бильбао за 65 млн евро

Хосеп Гвардиола хотел видеть Ляпорта в «Манчестер Сити» еще в 2016-м, но молодой защитник отказал английскому клубу и именитому тренеру, продолжил играть за «Атлетик». Полтора года спустя «горожане» привезли в Бильбао мешок денег и все-таки забрали Эмерика в Манчестер. Ляпорт — сильный защитник, он вырос под руководством Пепа, хотя случались и неоднозначные моменты и отрезки за время его выступлений на «Этихаде».

5-6 место. Жоау Канселу (Португалия) — в 2019-м из «Ювентуса» за 65 млн евро

Канселу стал частью сделки с «Ювентусом», согласно которой в обратном направлении проследовал Данило. Технически одаренный Канселу сделал атаку «Ман Сити» еще насыщеннее за счет своей дерзости и созидательных качеств. Первый сезон ушел на адаптацию, но потом Жоау с каждым годом становился все лучше.

4 место. Рияд Марез (Алжир) — в 2018-м из «Лестера» за 67.8 млн евро

Хватало желающих забрать Мареза из «Лестера» после чемпионского сезона «лис», однако «Лестер» долго упирался и не хотел терять алжирца. Рияд покинул «Кинг Пауэр» только в 2018-м, когда «Сити» заплатил за него кругленькую сумму. Марез не затерялся в звездном коллективе, о чем говорит его статистика результативности: 63+45 в 188 матчах. Рияд поучаствовал в завоевании трофеев и все еще мечтает о победе в Лиге чемпионов с «Манчестер Сити».

3 место. Рубен Диаш (Португалия) — в 2020-м из «Бенфики» за 68 млн евро

«Манчестер Сити» отчаянно нуждался в лидере обороны после ухода Венсана Компани, а потом пришел Диаш и все изменил. 23-летний центрбек присоединился к «горожанам» в 2020 году, чтобы с ходу впечатлить всех вокруг. Рубен оказался не только техничным и физически одаренным парнем, что отмечали еще по играм за «Бенфику», он мгновенно включил организаторские и коммуникативные способности, сделавшись в одночасье настоящим вожаком чемпионской команды. Кто-то сомневается, что это будущий капитан «Сити»?

2 место. Кевин Де Брюйне (Бельгия) — в 2015-м из «Вольфсбурга» за 76 млн евро

Де Брюйне впервые оказался в Англии по зову «Челси», но сперва не сумел впечатлить Премьер-Лигу. Кевин отправился в Германию, где окреп и научился распоряжаться своими сильными качествами, после чего прибыл снова покорять АПЛ . Один английский таблоид в 2015 году назвал покупку Де Брюйне «выброшенными на воздух 60 миллионами фунтов». Автора будут стебать за этот неудачный прогноз до конца дней, ведь Кевин стал главной звездой команды Гвардиолы, одним из лучших в Англии и настоящим символом побед «Ман Сити».

1 место. Джек Грилиш (Англия) — в 2021-м из «Астон Виллы» за 117.5 млн евро

Прошлым летом «Манчестер Сити» переписал клубный трансферный рекорд, отвалив за Джека Грилиша 100 миллионов фунтов. Пока самый дорогой британец всех времен не впечатляет, первый сезон на «Этихаде» не был выдающимся. Возможно, «горожане» поддались на старую уловку и переоценили английского футболиста, или же Грилишу нужно чуть больше времени, чтобы адаптироваться к футболу Гвардиолы и найти лучшую версию себя.