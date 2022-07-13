Инвестиционная группа «Тринфико» станет новым владельцем ЦСКА

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13 июля 2022, 15:26

Новым владельцем московского ЦСКА станет инвестиционная группа «Тринфико», которая получит 77 процентов акций клуба.

Инвестиционная компания была основана в 1993 году, она занимается реализацией проектов по управлению недвижимым имуществом и земельными активами по всей России.