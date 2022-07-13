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Инвестиционная группа «Тринфико» станет новым владельцем ЦСКА

13 июля 2022, 15:26

Новым владельцем московского ЦСКА станет инвестиционная группа «Тринфико», которая получит 77 процентов акций клуба.

Инвестиционная компания была основана в 1993 году, она занимается реализацией проектов по управлению недвижимым имуществом и земельными активами по всей России.

В феврале Евросоюз и США ввели санкции против владеющей ЦСКА ВЭБ.РФ. После чего стало известно, что ВЭБ выйдет из состава акционеров ЦСКА, что позволит клубу уйти от санкций.

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Все комментарии
виктор бочарников
виктор бочарников ответ Futurista (раскрыть)
13 июля в 22:32
Учитывая тод основания,смахивает на рейдерское ОПГ.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Союзник противников (раскрыть)
13 июля в 21:45
В залоговых аукционах Федун и Аликперов участвовали, они там увеличили свою долю в "Лукойле" почти в два раза.
pomor45
pomor45 ответ Little Caprice (раскрыть)
13 июля в 21:17
Вот уже и до спекулянтов дело дошло. Впрочем, родственные души - сладят.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Союзник противников (раскрыть)
13 июля в 20:58
Если бы Гинер занял место Федуна, у нас бы сейчас бензин стоил дороже чем в Америке! Что касается Федуна и Лукойла - если бы они делали из нефти ширпотреб то уже давно обанкротились бы, а у Лукойла самый качественный бензин и заслуга это компании и Федуна!!!
Союзник противников
Союзник противников ответ ZIBO rock (раскрыть)
13 июля в 20:44
Подскажи,где и когда полковник запаса,портфеленосец Алекперова умудрился совершить всё перечисленное тобой??? ОН даже в залоговых аукционах не участвовал,а уж к производству имеет столько же отношения,как мы с тобой.Может ты имеешь?
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ stanichnik (раскрыть)
13 июля в 20:22
Согласен компания крупная, но скорее всего право на использование месторождений принадлежит государству. Россия большая, поэтому компания скорее всего выкупает и перепродает земельные участки для других объектов которыми интересуются бизнесмены.
Бык без трезубца
Бык без трезубца
13 июля в 20:17
Хорошего мажоритарного акционера нашел ЦСКА. Но главное это хороший менеджмент, где будут нужны и инвестиции.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Союзник противников (раскрыть)
13 июля в 19:40
А что Женьке мешало найти месторождение нефти, пробурить скважину, построить заводы по переработке и очистке, автозаправочные станции и.т.д.? Ума не хватило?! Проще ведь на рынке с бабушек торгующих укропом деньги трясти!
oFANATo
oFANATo
13 июля в 19:32
Грамотный ход....что позволит ЦСКА уйти из под санкций. . .и ещё в ЦСКА заявили, что спортивное направление деятельности останется под контролем Гинера.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
13 июля в 18:02
Умные бизнесмены вкладывают в спорт, с расчётом, что именно спорт первым выйдет из под санкций.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
13 июля в 17:58
Всё равно это лучше чем безработный бандюган федун)
dok66
dok66
13 июля в 17:56
Ну шо ж . Ребята озолотились . Пора долги отдавать . Думаю ЦСКА не пожалеет .
Jeck Denielse
Jeck Denielse
13 июля в 17:55
Странные споры...
Кто то опять делит деньги на чистые и не очень..)))

Считаю что мы ещё радоваться должны что не всё в своё время в оффшорах осело...и что в нынешние нелёгкие времена хоть кто то инвестирует в футбол...
Какими бы сложными не были все эти схемы...как бы обыватели не обзывали старых и новых владельцев акций....но хорошо что они вообще есть...
И арены не хуже импортных...и инфраструктуры рабочие....и академии действуют...и игроки неплохие в лиге...да и сама Лига вопреки всем ожиданиям недругов - скорей жива чем нет....

Да...есть негативные моменты...неизбежно то что тот у кого деньги - тот и считает что лучше разбирается в футболе...у нас так принято...надо принять это как данность....несомненно это ведёт к замене профессионалов от футбола на тех менеджеров что мы имеем....и этот период неизбежен но будет недолог...ибо те у кого нет слуха даже за деньги никогда не сочинят прекрасную музыку...
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
13 июля в 17:48
Де юре выбрали тихую не светящуюся компанию, чтобы не было претензий и возможностей вставлять палки в колёса на международной арене. А по факту вряд ли что поменялось.
sv_1969
sv_1969 ответ ZIBO rock (раскрыть)
13 июля в 17:30
Гинер неее! Он свой конявый)))
VeniaminS
VeniaminS
13 июля в 17:28
Посмотрим,что новые владельцы сотворят.
Futurista
Futurista ответ Ironigor (раскрыть)
13 июля в 17:13, ред.
Красивые слова)....
1993 год....предлагает брокерские услуги, сопровождает сделки по купле-продажи ваучеров и акций предприятий, которые на тот момент проходят приватизацию....
Шурум-бурум под "крышей" короче)...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
13 июля в 17:06
Это ещё, что за трико?). Ленорыч однако торговлей трико начинал? Не? Все новое, хорошо забытое старое?).
93 год основание. Меня терзают смутные сомнения)).
CSKA2012
CSKA2012
13 июля в 16:50
Во, зимой опять накупим бракованных легионеров.
Шуnя771
Шуnя771
13 июля в 16:41
Айсберг, что под водой мы не знаем.
Естественно Газпром им не перепрыгнуть, поэтому новоявленных чемпионов в лице наследников "Кружок лыжников" ожидать не стоит, а болельщикам рвать тельняшку на груди.
Бонжорно
Бонжорно
13 июля в 16:34
название похожо на финаносвую пирамиду
Союзник противников
Союзник противников ответ ZIBO rock (раскрыть)
13 июля в 16:28
Женька честно наворовал,не то что выкрест-партработник,пропагандист марксистско-ленинских идей,ставший бензиновым корольком.
Алексей Куприянов
Алексей Куприянов
13 июля в 16:26
Что гадать. Время покажет. Надеюсь хуже не будет потому что некуда.
Союзник противников
Союзник противников
13 июля в 16:25
Ой,как горько и трепетно нам-
наша дама пошла по рукам...
Ironigor
Ironigor ответ stanichnik (раскрыть)
13 июля в 16:24, ред.
Нее , ты чуть не так понял. Инвестиционная компания .ТРИНФИКО — Универсальная экспертиза в управлении капиталом
trinfico.com
ТРИНФИКО - инвестиционная группа на рынке России с 1993 года, пофессиональное управление имуществом паевых инвестиционных фондов, активами частных инвесторов и ценными бумагами. С объёмом активов под управлением компаний в 62 миллиарда рублей.
Ironigor
Ironigor
13 июля в 16:13
А вот это уже серьёзнее ВЭБ . Удачи !💫✊️🙋‍♂️
stanichnik
stanichnik
13 июля в 16:02
Если вдуматься, то эта компания должна быть покруче Газпрома потому, как если я правильно понял в её ведении находится управление всеми земельными активами России в том числе богатыми природными ресурсами из которых Газпром и ему подобные черпают наши народные богатства.
ZIBO rock
ZIBO rock
13 июля в 15:55
ANATOLY KANDAUROV 25 / 334
сегодня в 15:41
У нас все тогда бандюки и Федун, и Галицкий, и Усманов, и Миллер, тк именно в 90-годы весь наш бизнес и сформировался на волне приватизации
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А дважды судимый Гинер не бандюк?! Хохол приехавший в Россию чтобы скрыться от суда!
Путин007
Путин007
13 июля в 15:52
о так что теперь ЦСКА можно официально считать не бюджетным клубом?это одобрямс...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
13 июля в 15:49
Интересно, зачем инвестиционной группе в России глубоко убыточный клуб? Боюсь, что ради его имущества.
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