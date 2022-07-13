Инвестиционная группа «Тринфико» станет новым владельцем ЦСКА

Новым владельцем московского ЦСКА станет инвестиционная группа «Тринфико», которая получит 77 процентов акций клуба.
Инвестиционная компания была основана в 1993 году, она занимается реализацией проектов по управлению недвижимым имуществом и земельными активами по всей России.
В феврале Евросоюз и США ввели санкции против владеющей ЦСКА ВЭБ.РФ. После чего стало известно, что ВЭБ выйдет из состава акционеров ЦСКА, что позволит клубу уйти от санкций.
Кто то опять делит деньги на чистые и не очень..)))
Считаю что мы ещё радоваться должны что не всё в своё время в оффшорах осело...и что в нынешние нелёгкие времена хоть кто то инвестирует в футбол...
Какими бы сложными не были все эти схемы...как бы обыватели не обзывали старых и новых владельцев акций....но хорошо что они вообще есть...
И арены не хуже импортных...и инфраструктуры рабочие....и академии действуют...и игроки неплохие в лиге...да и сама Лига вопреки всем ожиданиям недругов - скорей жива чем нет....
Да...есть негативные моменты...неизбежно то что тот у кого деньги - тот и считает что лучше разбирается в футболе...у нас так принято...надо принять это как данность....несомненно это ведёт к замене профессионалов от футбола на тех менеджеров что мы имеем....и этот период неизбежен но будет недолог...ибо те у кого нет слуха даже за деньги никогда не сочинят прекрасную музыку...
Кто то опять делит деньги на чистые и не очень..)))
Считаю что мы ещё радоваться должны что не всё в своё время в оффшорах осело...и что в нынешние нелёгкие времена хоть кто то инвестирует в футбол...
Какими бы сложными не были все эти схемы...как бы обыватели не обзывали старых и новых владельцев акций....но хорошо что они вообще есть...
И арены не хуже импортных...и инфраструктуры рабочие....и академии действуют...и игроки неплохие в лиге...да и сама Лига вопреки всем ожиданиям недругов - скорей жива чем нет....
Да...есть негативные моменты...неизбежно то что тот у кого деньги - тот и считает что лучше разбирается в футболе...у нас так принято...надо принять это как данность....несомненно это ведёт к замене профессионалов от футбола на тех менеджеров что мы имеем....и этот период неизбежен но будет недолог...ибо те у кого нет слуха даже за деньги никогда не сочинят прекрасную музыку...
1993 год....предлагает брокерские услуги, сопровождает сделки по купле-продажи ваучеров и акций предприятий, которые на тот момент проходят приватизацию....
Шурум-бурум под "крышей" короче)...
1993 год....предлагает брокерские услуги, сопровождает сделки по купле-продажи ваучеров и акций предприятий, которые на тот момент проходят приватизацию....
Шурум-бурум под "крышей" короче)...
93 год основание. Меня терзают смутные сомнения)).
93 год основание. Меня терзают смутные сомнения)).
Естественно Газпром им не перепрыгнуть, поэтому новоявленных чемпионов в лице наследников "Кружок лыжников" ожидать не стоит, а болельщикам рвать тельняшку на груди.
Естественно Газпром им не перепрыгнуть, поэтому новоявленных чемпионов в лице наследников "Кружок лыжников" ожидать не стоит, а болельщикам рвать тельняшку на груди.
наша дама пошла по рукам...
наша дама пошла по рукам...
trinfico.com
ТРИНФИКО - инвестиционная группа на рынке России с 1993 года, пофессиональное управление имуществом паевых инвестиционных фондов, активами частных инвесторов и ценными бумагами. С объёмом активов под управлением компаний в 62 миллиарда рублей.
trinfico.com
ТРИНФИКО - инвестиционная группа на рынке России с 1993 года, пофессиональное управление имуществом паевых инвестиционных фондов, активами частных инвесторов и ценными бумагами. С объёмом активов под управлением компаний в 62 миллиарда рублей.
сегодня в 15:41
У нас все тогда бандюки и Федун, и Галицкий, и Усманов, и Миллер, тк именно в 90-годы весь наш бизнес и сформировался на волне приватизации
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А дважды судимый Гинер не бандюк?! Хохол приехавший в Россию чтобы скрыться от суда!
сегодня в 15:41
У нас все тогда бандюки и Федун, и Галицкий, и Усманов, и Миллер, тк именно в 90-годы весь наш бизнес и сформировался на волне приватизации
------------------------------------
А дважды судимый Гинер не бандюк?! Хохол приехавший в Россию чтобы скрыться от суда!