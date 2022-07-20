«Барселона» объявила о переходе Левандовского

«Барселона» объявила о переходе Роберта Левандовского из «Баварии».
Каталонцы заплатили за игрока 45 миллионов евро, а также еще 5 млн в виде бонусов. Поляк заключил с клубом четырехлетнее соглашение, сумма отступных составляет 500 миллионов евро.
За «Баварию» Левандовски выступал с 2014 года, за это время он провел 375 матчей, забил 344 мяча и отдал 72 голевые передачи.
Продлили Дембеле и подписали за бешеные деньги Рафинью, которые плюс/минус играют в одной зоне.
В этом сезоне начинают платить большую зп Обамеянгу и дают большие деньги Баварии + гигантскую зп Левандовски с 4 летним контрактом, который в силу возраста может в любой момент сломаться или сдать.
При том, что в защиту можно смело купить 2-3 игроков, Бускетсу пора искать приемника.
И это при гигантских финансовых проблемах.
В любом случае желаю Барселоне вернуться на вершину и победу в ЛаЛиге, но есть ощущение, что творят какую-то глупость этим летом.
Продлили Дембеле и подписали за бешеные деньги Рафинью, которые плюс/минус играют в одной зоне.
В этом сезоне начинают платить большую зп Обамеянгу и дают большие деньги Баварии + гигантскую зп Левандовски с 4 летним контрактом, который в силу возраста может в любой момент сломаться или сдать.
При том, что в защиту можно смело купить 2-3 игроков, Бускетсу пора искать приемника.
И это при гигантских финансовых проблемах.
В любом случае желаю Барселоне вернуться на вершину и победу в ЛаЛиге, но есть ощущение, что творят какую-то глупость этим летом.
Деньги не имеют ценности, если ты их не тратишь. Правильно делает Лапорта, что-то нужно продать для того чтобы купить нужного игрока. Нужно строить игру, пригласить игроков, а на это нужны деньги. Никто не хочет ждать 5-10 лет. В конце концов все клубы берут кредиты, у кого-то просто шейх и нефтедоллары.
Деньги не имеют ценности, если ты их не тратишь. Правильно делает Лапорта, что-то нужно продать для того чтобы купить нужного игрока. Нужно строить игру, пригласить игроков, а на это нужны деньги. Никто не хочет ждать 5-10 лет. В конце концов все клубы берут кредиты, у кого-то просто шейх и нефтедоллары.