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«Барселона» объявила о переходе Левандовского

20 июля 2022, 00:21

«Барселона» объявила о переходе Роберта Левандовского из «Баварии».

Каталонцы заплатили за игрока 45 миллионов евро, а также еще 5 млн в виде бонусов. Поляк заключил с клубом четырехлетнее соглашение, сумма отступных составляет 500 миллионов евро.

За «Баварию» Левандовски выступал с 2014 года, за это время он провел 375 матчей, забил 344 мяча и отдал 72 голевые передачи.

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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........ ответ Неэгоист (раскрыть)
21 июля в 16:21
Бенз не тянет, он в Баварии показал бы хуже результат.
Роберт ещё за Боруссию уничтожал сливочных! Это показатель. Плохо, что отменили в 20-м вручение, он же был лучшим.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Неэгоист (раскрыть)
21 июля в 16:18
Но ты реально не разбираешься в ситуации!
Барселоне необходимо вернуть себя в топ, и продажа названия стадиона - это вообще смехотворно, добавить название и получить за это хорошие деньги, продать права на просмотр вообще прекрасно. Что она ещё должна была делать? Удовлетворять хотелки случайных людей?
Даже люди живут в кредит, просто берут всё в кредит, жизнь в кредит, о чём ты говоришь вообще?
Неэгоист
Неэгоист ответ Agamaga........ (раскрыть)
21 июля в 09:36
Бенз мимо?... Вот это ты запустил... Сравнил польского замыкателя с креативной звездой Реала... Всё-таки правильно в 20-м году Леве ЗМ не дали... Ну а в 21-он просто не заслужил... Не уподобляйся гелевому... Он тоже любит только статистику... И ботокс... Хе..
Неэгоист
Неэгоист ответ Agamaga........ (раскрыть)
21 июля в 09:31
Не тебе судить - разбираюсь я или нет... Какие деньги копит Барса??.. Она копит долги... А когда копишь долги - в один прекрасный момент - ты банкрот.. Здесь и разбираться нечего... Не учи меня жить...
Agamaga........
Agamaga........ ответ Неэгоист (раскрыть)
21 июля в 01:54
Не разбираешься в ситуации, лучше не пиши такое.
Про ценность денег тем более! Ни один банк не копит их, сразу пускает в оборот, или ты лучше разбираешься в этом деле? Скажи им, что они не правы!
Agamaga........
Agamaga........ ответ Неэгоист (раскрыть)
21 июля в 01:52
То, что Левандовски сильнее всех - не только моё мнение, но и статистика. Кто из нападающих сильнее его? Бенз мимо. После эры Месси /Роналду никто не забивал 50 голов. И золотая бутса его! При чем в этой истории 2:8?
Время то сколько прошло?
То, что ты накатал - это тоже твоё личное мнение!
Барселона даже в таком состоянии может купить - прекрасно, пусть лают дальше.
амурец
амурец
20 июля в 14:18
Лёва супер игрок но в Барселоне себя загубит
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
20 июля в 10:37
Ну здесь то уже угарать с отступными не надо, понимаю когда прописывают молодым, чтоб к соперникам не убежали... но 500 мультов за дедушку!.. только на смех себя подняли, не дай Бог, продавать придётся
Elliada
Elliada
20 июля в 10:31
50 млн много, никто не купит. Какие 500 млн?
Неэгоист
Неэгоист ответ Agamaga........ (раскрыть)
20 июля в 10:06
Деньги имеют ценность не только тогда, когда их тратишь, но и тогда, когда ты их имеешь. Долги это тоже деньги, но которые нужно отдавать а не тратить... Не отдают только нефтедоллары... Они есть у Барсы?.. Нет.. А зачем тогда в долг берет, старых игроков без гарантии покупает... Вместо реконструкции Камп Ноу - за бабки "реконструирует" его название... Воистину - не заростет народная тропа имени Бартомеу...
ballak144
ballak144
20 июля в 09:59
Зачем такие отступные?) чтоб в 38 лет никто не смог спокойно выкупить?
Неэгоист
Неэгоист ответ Agamaga........ (раскрыть)
20 июля в 09:52, ред.
То, что он сильнее всех это твое личное мнение... У Барсы защита - решето, опорника молодого и нормального нет, а они имея Дембеле, Фати, Обамеянга и Депая, продают Де Йонга, покупают старого игрока в нападение... Зачем?...Команда разбаллансирована, у нее нет костяка, тасуют игроков как карты, - поэтому команды и нет... Это любой поймет... Или 2:8 кто-то забыл?... Причем - восемь - это пропущенных, а не забитых... Вместо того, чтобы отдавать лярдные долги и наигрывать молодежь, укреплять оборону, забыть лет на пять о покупках ( даже ценой невыигранных трофеев ) - Лапорта, ради сиюминутной и нестопроцентной выгоды, покупает старых игроков, продает телеправа, влазит опять в долги, берет кредиты и прочее... Он становится хуже Бартомеу... В игровом плане банкротство уже произошло... Ждём в финансовом... Нагельсман прав...
Michael Myers95
Michael Myers95
20 июля в 08:48
    Michael Myers95
    Michael Myers95
    20 июля в 08:47
    Elliada
    Сегодня 09:54
    Барселона очень пожалеет об этом трансфере. Только Бавария и Левандовски выиграли. Бавария выгодно избавилась от балласта, а балласт получил долгосрочный контракт с хорошей зарплатой
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    Балласт, который даже в топ 10 лучших игроков мира не входит, сейчас играет за ПСЖ под 30 номером
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry
    20 июля в 08:10
    После того хаоса что натворила "банда Месси" Барселона из ямы долго выбираться будет, надеемся что поляк адаптируется под каталонцев, одно не понятно зачем такой длинный контракт, все-таки не молодой уже.
    SHMEL
    SHMEL
    20 июля в 07:56
    Ну что ж, поглядим что из этого выйдет. Лично мне кажется, что Лёва сможет адаптироваться в Каталонии и помочь выбраться Барсе из ямы.
    Ravshan878
    Ravshan878
    20 июля в 07:54
    ПАН так дорого стоит.
    Цена не реально.
    Здесь что то не так!
    Elliada
    Elliada
    20 июля в 07:54
    Барселона очень пожалеет об этом трансфере. Только Бавария и Левандовски выиграли. Бавария выгодно избавилась от балласта, а балласт получил долгосрочный контракт с хорошей зарплатой
    ОПС
    ОПС
    20 июля в 07:24
    Неплохо получилось.
    sir_Alex
    sir_Alex
    20 июля в 07:23
    Остаётся пожелать удачи поляку в Барселоне. Хотя, как по мне, очень сомнительный трансфер. Причём, для обеих сторон.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    20 июля в 07:21
    Крото, но все-таки это не Суарес+Неймар+арг
    Мой второй аккаунт
    Мой второй аккаунт
    20 июля в 06:52
    Посмотрим, что из этого выйдет.
    hbd6yumx7uu4
    hbd6yumx7uu4
    20 июля в 06:47
    Неплохое усиление для Барсы
    ДАША Д
    ДАША Д
    20 июля в 06:30
    Теперь бы не опозориться.
    112910415
    112910415
    20 июля в 06:13
    категорически приветствую !
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    20 июля в 05:48
    Долгл тянут с представлением!
    ABir
    ABir
    20 июля в 05:46
    Не факт, что у поляка дела в Барселоне пойдут также хорошо, как в Баварии
    artr-90
    artr-90
    20 июля в 05:46
    Ну логично. Строят новую команду, вот и взяли паренька на перспективу. Ему всего-то 34 через месяц бахнет.
    STVA 1
    STVA 1
    20 июля в 05:21
    Сага закончилась
    ВАЙПЕР
    ВАЙПЕР
    20 июля в 05:17
    Главное чтобы не отбывал номер.
    Гость
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