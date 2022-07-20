«Барселона» объявила о переходе Левандовского

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20 июля 2022, 00:21

«Барселона» объявила о переходе из «Баварии».

Каталонцы заплатили за игрока 45 миллионов евро, а также еще 5 млн в виде бонусов. Поляк заключил с клубом четырехлетнее соглашение, сумма отступных составляет 500 миллионов евро.

За «Баварию» Левандовски выступал с 2014 года, за это время он провел 375 матчей, забил 344 мяча и отдал 72 голевые передачи.