Матийс де Лигт стал игроком «Баварии»

Защитник Матийс де Лигт перешёл из «Ювентуса» в «Баварию».
Футболист заключил с мюнхенским клубом контракт до лета 2027 года.
Игрок присоединится к составу действующего чемпиона Германии на предсезонном сборе в США.
Защитник Матийс де Лигт перешёл из «Ювентуса» в «Баварию».
Футболист заключил с мюнхенским клубом контракт до лета 2027 года.
Игрок присоединится к составу действующего чемпиона Германии на предсезонном сборе в США.
Маттейсу всего лишь 22 года, а кажется что он играет уже целую вечность! Слишком рано заставил весь мир обратить на себя внимание и из кузницы талантов Аякса перешел в один из сильнейших клубов Италии-Ювентус....
На мой взгляд, в Ювентусе он не показал ничего особенного, было много привозов, но все списывалось на адаптацию, возраст, опыт....но как по мне, он так и остался игроком подающим надежды.....
Что даст сделка с де Лигтом Баварии?! Бавария гегемон в немецкой Бундеслиге, команда отличается и строгой дисциплиной! В прошлом году они купили еще одного ЦЗ которому пели оды и пророчили стать одним из лучших в мире на этой позиции Упамекано, да, в Лейпциге он был топчиком, но в Баварии не показал той надежной игры, что была у него в составе "быков"! И не сказать что Француз провалился,но отыграл хуже, так же как и Де Лигд в Юве....
Надеюсь эти два молодых ЦЗ сыграются и оправдают ожидания став одними из сильнейших игроков на данной позиции, но могут и провалиться, т.к оба много "привозили" в прошлом сезоне...буду наблюдать за этой парой!
А вот за трансфер Мане Баварию можно похвалить, отличного игрока урвали!
Маттейсу всего лишь 22 года, а кажется что он играет уже целую вечность! Слишком рано заставил весь мир обратить на себя внимание и из кузницы талантов Аякса перешел в один из сильнейших клубов Италии-Ювентус....
На мой взгляд, в Ювентусе он не показал ничего особенного, было много привозов, но все списывалось на адаптацию, возраст, опыт....но как по мне, он так и остался игроком подающим надежды.....
Что даст сделка с де Лигтом Баварии?! Бавария гегемон в немецкой Бундеслиге, команда отличается и строгой дисциплиной! В прошлом году они купили еще одного ЦЗ которому пели оды и пророчили стать одним из лучших в мире на этой позиции Упамекано, да, в Лейпциге он был топчиком, но в Баварии не показал той надежной игры, что была у него в составе "быков"! И не сказать что Француз провалился,но отыграл хуже, так же как и Де Лигд в Юве....
Надеюсь эти два молодых ЦЗ сыграются и оправдают ожидания став одними из сильнейших игроков на данной позиции, но могут и провалиться, т.к оба много "привозили" в прошлом сезоне...буду наблюдать за этой парой!
А вот за трансфер Мане Баварию можно похвалить, отличного игрока урвали!