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Матийс де Лигт стал игроком «Баварии»

19 июля 2022, 20:16

Защитник Матийс де Лигт перешёл из «Ювентуса» в «Баварию».

Футболист заключил с мюнхенским клубом контракт до лета 2027 года.

Игрок присоединится к составу действующего чемпиона Германии на предсезонном сборе в США.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ протон (раскрыть)
19 июля в 23:34
Мартинес получше Де Лигта думаю! В середине и в защите может сыгать! К тому же идет к тренеру который знает как его использовать!
95-shishani-95
95-shishani-95
19 июля в 23:32
С одной стороны, думаю, что это хороший вариант как для самого игрока, так и для мюнхенского клуба. Но с другой стороны, Маттейс де Лигт не особо выделялся надёжной игрой в серии А, где игра сосредоточена в основном на оборону. Немецкая Бундеслига конечно же во многом отличается от итальянской Серии А. Там он может заиграть, так как там другие требования будут. Соперники тоже слабее, чем в Серии А. Но вопрос в том, привнесёт ли он надёжности для Лиги Чемпионов УЕФА?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ протон (раскрыть)
19 июля в 22:38, ред.
Пролёт мимо ЛЧ очень сильно бьёт по клубу..., а при трансферах - вдвойне.
протон
протон
19 июля в 22:25
Сколько наблюдал за Де Лигтом - вот не тянет он на топ уровень. У него есть хорошее умение - прибегать в штрафную и забивать головой, но как игрок он довольно слабоватый. Его минусы нивелировали Кьеллини, Бонуччи, подчищали за ним. С другой стороны в Баварии, где чем больше нападающих в команде тем лучше, он может неплохо себя показать. В бундеслиге все будет хорошо, но ЛЧ слабую защиту Баварии будут наказывать.
протон
протон
19 июля в 22:25
Мда, все норм закупаются.
Сити взял Холанда, Барса Левандовски, Бавария Мане и Де Лигта, Реал Тчуамени и Рюдигера, ТТХ Ришарлисона, Биссума, Перишича, Интер Лукаку, Челси Стерлинга и Кулибали, а наш МЮ покупает какого-то ноунейма из Фейенорда и невысоклика из Аякса за бешеные деньги
dok66
dok66
19 июля в 21:48
Парень то талантливый . Удачи в Баварии .
Carl Lewis
Carl Lewis
19 июля в 21:42
Поздравляю Поздравляю
NOVA
NOVA
19 июля в 21:32
    A.S.A
    A.S.A
    19 июля в 21:14
    Переход де Лигта в Баварию это палка о двух концах, может заиграет круто, а может и нет....
    Маттейсу всего лишь 22 года, а кажется что он играет уже целую вечность! Слишком рано заставил весь мир обратить на себя внимание и из кузницы талантов Аякса перешел в один из сильнейших клубов Италии-Ювентус....
    На мой взгляд, в Ювентусе он не показал ничего особенного, было много привозов, но все списывалось на адаптацию, возраст, опыт....но как по мне, он так и остался игроком подающим надежды.....
    Что даст сделка с де Лигтом Баварии?! Бавария гегемон в немецкой Бундеслиге, команда отличается и строгой дисциплиной! В прошлом году они купили еще одного ЦЗ которому пели оды и пророчили стать одним из лучших в мире на этой позиции Упамекано, да, в Лейпциге он был топчиком, но в Баварии не показал той надежной игры, что была у него в составе "быков"! И не сказать что Француз провалился,но отыграл хуже, так же как и Де Лигд в Юве....
    Надеюсь эти два молодых ЦЗ сыграются и оправдают ожидания став одними из сильнейших игроков на данной позиции, но могут и провалиться, т.к оба много "привозили" в прошлом сезоне...буду наблюдать за этой парой!
    А вот за трансфер Мане Баварию можно похвалить, отличного игрока урвали!
    Elliada
    Elliada ответ Sukhoverkov2012 (раскрыть)
    19 июля в 21:01
      Sukhoverkov2012
      Sukhoverkov2012 ответ Elliada (раскрыть)
      19 июля в 20:57
        Elliada
        Elliada
        19 июля в 20:41
        Сначала перешел в вечный чемпион Ювентус, а теперь в вечный чемпион Баварию. Если его цель легкие титулы, то делает правильно
        SHEARER
        SHEARER
        19 июля в 20:21
        Поздравляю!
        Гость
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