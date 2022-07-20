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Бруно Фукс приступил к тренировкам по индивидуальной программе

20 июля 2022, 17:34

Пресс-служба ЦСКА сообщает, что защитник Бруно Фукс вернулся в расположение «армейцев».

Бразильский защитник, который проходил курс реабилитации у себя на родине, приступил к работе на базе в Ватутинках.

После успешного восстановления Фукс начал тренировки в индивидуальном режиме с тренером-реабилитологом Игорем Степановым. Пока защитник занимается в тренажерном зале и выполняет беговую работу.

В ближайшее время Бруно продолжит набирать физические кондиции, его возвращение в общую группу ожидается в начале августа.

Бруно Фукс приступил к тренировкам по индивидуальной программе

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Все комментарии
CSKA2012
CSKA2012
21 июля в 08:20
Наследник Алана не Обляков, а Фукс)) а так конечно удачи и здоровья Бруно !
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
20 июля в 20:18
Надеюсь на это. Но меня настораживает тот факт, что Фукс в ЦСКА уже третий сезон и сыграл всего около 10 матчей. Вроде молодой совсем, а не вылезает из травм.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
20 июля в 19:38
Дружище, чёрная полоса когда то заканчивается. Молодость должна взять своё.
Надеюсь он ещё принесёт пользу команде. Будь здрав, болей только за ЦСКА и за воронежский Факел))),
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
20 июля в 18:28
Не будем пессимистами, будем надеяться на лучшее. Парень молодой , должен восстановиться.
SHMEL
SHMEL
20 июля в 18:13
Очень надеюсь, что хотя бы половину матчей чемпионата проведёт без травм.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
20 июля в 18:06
К сожалению высока вероятность, что не надолго, до следующей травмы. Не повезло с ним.
drug01
drug01
20 июля в 17:45
Ждём результат на поле
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
20 июля в 17:40
Хороший защитник, скорейшего появления на поле.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
20 июля в 17:36
Ну и хорошо.
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