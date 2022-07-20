Бруно Фукс приступил к тренировкам по индивидуальной программе

Пресс-служба ЦСКА сообщает, что защитник Бруно Фукс вернулся в расположение «армейцев».
Бразильский защитник, который проходил курс реабилитации у себя на родине, приступил к работе на базе в Ватутинках.
После успешного восстановления Фукс начал тренировки в индивидуальном режиме с тренером-реабилитологом Игорем Степановым. Пока защитник занимается в тренажерном зале и выполняет беговую работу.
В ближайшее время Бруно продолжит набирать физические кондиции, его возвращение в общую группу ожидается в начале августа.
Надеюсь он ещё принесёт пользу команде. Будь здрав, болей только за ЦСКА и за воронежский Факел))),
Надеюсь он ещё принесёт пользу команде. Будь здрав, болей только за ЦСКА и за воронежский Факел))),