Бег до тошноты и занятия с элементами позора. Конте муштрует «Тоттенхэм»

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14 июля 2022, 00:52

Суровые методы итальянца для «шпор» непривычны.

«Тоттенхэм» изо всех сил пытается не просто закрепиться в составе так называемой английской «Большой шестерки», но и всерьез претендовать на титул чемпиона Англии. А для этого нужно не только удерживать лидеров и приобретать крепких новичков, но и угадать с подходящим тренером. «Шпоры» проводят первую полноценную предсезонную подготовку с Антонио Конте, который известен своими довольно жесткими методами работы.

Английские журналисты посетили лагерь «Тоттенхэма», который проводит сборы в Южной Корее, чтобы убедиться, насколько там все сурово. Посмотрим на подготовку «шпор», которые разгромили сборную корейской лиги со счетом 6:3, а также отметим те моменты, на которые в своей работе опирается Конте, чтобы сделать из команды претендента на титул.

Изнурительные тренировки

Вот уж у кого тяжело в учении, так это у Конте. Журналисты Daily Mail побывали на второй тренировочной сессии в понедельник, которая продолжалась два часа. Началось все с безобидной разминки с мячом, игры десять на десять на две трети поля, а завершилось сумасшедшим забегом, о котором никто не был предупрежден. Все это происходило на глазах шести тысяч болельщиков на влажном и жарком воздухе Сеула.

Игроки должны были в быстром темпе, то есть не трусцой, пробежать 42 длины футбольного поля. После каждой серии из трех-четырех забегов была небольшая передышка. При этом для тех, кто летом еще много времени провел в сборных, дистанция сокращалась до 30 длин поля. Но на 30-градусной жаре и в духоте это тоже не все выдерживали. Например, Сон после одного из отрезков просто рухнул на поле, потеряв сознание, но все же вскоре пришел в себя и доделал упражнение. А Кейна в какой-то момент просто вырвало после окончания очередного отрезка.

На протяжении большей части забега вперед вырывались Брайан Хиль и Давинсон Санчес, а на финальном отрезке лучшим оказался молодой форвард Трой Пэрротт.

Внимание к деталям

Изнурительные тренировки – лишь часть того задела, который Конте пытается вложить в команду перед стартом сезона. Ее физическая составляющая. С не меньшим фанатизмом он подходит к тактическим элементам, буквально вколачивая в игроков компоненты тактики. Например, он расставляет по полю цветные флажки, которые символизируют собой мяч, а затем случайным образом указывает на тот или иной флажок, говоря, что это мяч – и команда должна двигаться и перестраиваться в соответствии с позицией гипотетического мяча.

И все повторяется раз за разом. Однажды по ходу прошлого сезона Конте опоздал на час на пресс-конференцию. Все из-за того, что задержался на тактическом занятии с командой. Причем в работе одинаково участвуют и игроки основного состава, и резервисты, потому что каждый должен знать и уметь отрабатывать свою роль, понимать командные движения.

Кадровая поддержка

Для Конте очень важен его тренерский штаб, который формируется под конкретные задачи. Например, он принял по ходу прошлого сезона «Тоттенхэм» в разобранном виде, когда у команды была худшая беговая статистика в лиге. С ним эта статистика стала лучшей. Причем в кратчайшие сроки. И тут Конте полагается не только на самого себя – это было бы слишком самонадеянно.

Вместо одного тренера по физподготовке, который был у его предшественника Нуну Эшпириту Санту, Конте пригласил сразу трех тренеров. Коратти, Вентроне и Бруно быстро «вкачали» игрокам «Тоттенхэма» недостающие физические компоненты игры. Полагаться на экспертов – это отличная черта грамотного руководителя, осознающего, что он не всемогущ и не всеведущ.

Профессор с колокольчиком

Отдельно стоит в этой тренерской компании упомянуть Джанпьеро Вентроне. 62-летний уроженец Неаполя слывет на всю Италию жестким и бескомпромиссным тренером по физподготовке. О нем даже Зидан вспоминал. Когда он принимал решение подписать контракт с «Ювентусом» в 1996 году, позвонил Дидье Дешаму, чтобы поспрашивать о клубе.

Дешам восторженно рассказывал Зинедину о клубе и о лиге, но также предупредил, что в «Ювентусе» работает Вентроне, который всю душу из него вынет. Зидан сказал, что тогда не придал особого значения этому уточнению. Но он и представить не мог, насколько тяжелыми могут быть тренировки. И его часто тошнило после некоторых сессий.

Цель Вентроне кажется достаточно простой – он делает так, чтобы игроки выходили за пределы своих физических возможностей. Например, он использует метод «колокольчика позора»: все игроки выполняют какое-то тяжелое физическое упражнение до предела возможностей, а кто уже не чувствовал в себе силы его выполнять, должен был позвонить в колокольчик. Конечно, это добавляло психологической составляющей в стандартные тренировки.

Несмотря на такие садистские вроде бы меры Вентроне, тот же Зидан был ему благодарен за свою форму. Во время некоторых тренировок Вентроне включал какую-нибудь адреналиновую бодрящую музыку наподобие «Полета валькирий» Рихарда Вагнера. Говорят, что у Вентроне среди девизов «работай сегодня, чтобы бежать завтра», «умри, но заверши дело» и «победа достается сильным». Конте работал с Вентроне в «Ювентусе», а теперь пытается вымуштровать игроков «Тоттенхэма».

Анализ видео

Не только тело должно работать, но и разум. Для этого в тренировках Конте есть ежедневный видеоанализ. Это очень подробные нарезки, на примере которых он показывает каждому игроку, где тот должен был сделать шаг левее, где правее. Видео он использует везде: после тренировок, во время тренировок, перед ними, перед играми, конечно. Причем разборы могут длиться больше часа. Разбирается все: от игр до действий на тренировках.

Внимание к пище

Конте помешан не только на физподготовке и тактических деталях. Он очень вдумчиво подходит к вопросам питания. В первую же неделю работы в «Тоттенхэме» тренер изменил меню в клубной столовой, убрал из него тяжелую пищу и бутерброды, избавился от кетчупа и майонеза, сократил количество масла в пище, увеличил в рационе игроков количество фруктов.

Интересно, что в разных клубах он использовал разные методы и варьировал нюансы диеты, не делая ее одинаковой во всех случаях. Например, для Лукаку в «Интере» Антонио разработал особую диету (не сам, конечно, а со специальным диетологом), и Ромелу в Милане просто расцвел спустя какое-то время, сбросил вес, обрел свежесть и резкость.

Есть и минус…

Не все способны выдержать такие условия. Да, мы говорим о профессионалах, о спортсменах, но это в то же время и уже состоявшиеся весьма богатые звезды. Не каждый хочет часами разбирать шаг не в ту сторону на видео с тренировки или орошать поля попросившимся наружу обедом после невыносимого забега.

Отсюда и иногда возникающие конфронтации с тренером, который и с руководителями клубов общается в соответствующей ультимативной и резкой манере. Наиболее заметно это было перед его уходом из «Челси», во время конфликта с Диего Костой, который с ума сходил от затяжных тактических сессий на поле. Не всем и не всегда такие жесткие методы подходят, иначе это был бы универсальный рецепт побед. Но сейчас интересно понаблюдать, как «Тоттенхэм» пытается выстроиться под суровые требования Конте.