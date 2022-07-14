Бег до тошноты и занятия с элементами позора. Конте муштрует «Тоттенхэм»

Суровые методы итальянца для «шпор» непривычны.
«Тоттенхэм» изо всех сил пытается не просто закрепиться в составе так называемой английской «Большой шестерки», но и всерьез претендовать на титул чемпиона Англии. А для этого нужно не только удерживать лидеров и приобретать крепких новичков, но и угадать с подходящим тренером. «Шпоры» проводят первую полноценную предсезонную подготовку с Антонио Конте, который известен своими довольно жесткими методами работы.
Английские журналисты посетили лагерь «Тоттенхэма», который проводит сборы в Южной Корее, чтобы убедиться, насколько там все сурово. Посмотрим на подготовку «шпор», которые разгромили сборную корейской лиги со счетом 6:3, а также отметим те моменты, на которые в своей работе опирается Конте, чтобы сделать из команды претендента на титул.
Изнурительные тренировки
Вот уж у кого тяжело в учении, так это у Конте. Журналисты Daily Mail побывали на второй тренировочной сессии в понедельник, которая продолжалась два часа. Началось все с безобидной разминки с мячом, игры десять на десять на две трети поля, а завершилось сумасшедшим забегом, о котором никто не был предупрежден. Все это происходило на глазах шести тысяч болельщиков на влажном и жарком воздухе Сеула.
Игроки должны были в быстром темпе, то есть не трусцой, пробежать 42 длины футбольного поля. После каждой серии из трех-четырех забегов была небольшая передышка. При этом для тех, кто летом еще много времени провел в сборных, дистанция сокращалась до 30 длин поля. Но на 30-градусной жаре и в духоте это тоже не все выдерживали. Например, Сон после одного из отрезков просто рухнул на поле, потеряв сознание, но все же вскоре пришел в себя и доделал упражнение. А Кейна в какой-то момент просто вырвало после окончания очередного отрезка.
На протяжении большей части забега вперед вырывались Брайан Хиль и Давинсон Санчес, а на финальном отрезке лучшим оказался молодой форвард Трой Пэрротт.
Внимание к деталям
Изнурительные тренировки – лишь часть того задела, который Конте пытается вложить в команду перед стартом сезона. Ее физическая составляющая. С не меньшим фанатизмом он подходит к тактическим элементам, буквально вколачивая в игроков компоненты тактики. Например, он расставляет по полю цветные флажки, которые символизируют собой мяч, а затем случайным образом указывает на тот или иной флажок, говоря, что это мяч – и команда должна двигаться и перестраиваться в соответствии с позицией гипотетического мяча.
И все повторяется раз за разом. Однажды по ходу прошлого сезона Конте опоздал на час на пресс-конференцию. Все из-за того, что задержался на тактическом занятии с командой. Причем в работе одинаково участвуют и игроки основного состава, и резервисты, потому что каждый должен знать и уметь отрабатывать свою роль, понимать командные движения.
Кадровая поддержка
Для Конте очень важен его тренерский штаб, который формируется под конкретные задачи. Например, он принял по ходу прошлого сезона «Тоттенхэм» в разобранном виде, когда у команды была худшая беговая статистика в лиге. С ним эта статистика стала лучшей. Причем в кратчайшие сроки. И тут Конте полагается не только на самого себя – это было бы слишком самонадеянно.
Вместо одного тренера по физподготовке, который был у его предшественника Нуну Эшпириту Санту, Конте пригласил сразу трех тренеров. Коратти, Вентроне и Бруно быстро «вкачали» игрокам «Тоттенхэма» недостающие физические компоненты игры. Полагаться на экспертов – это отличная черта грамотного руководителя, осознающего, что он не всемогущ и не всеведущ.
Профессор с колокольчиком
Отдельно стоит в этой тренерской компании упомянуть Джанпьеро Вентроне. 62-летний уроженец Неаполя слывет на всю Италию жестким и бескомпромиссным тренером по физподготовке. О нем даже Зидан вспоминал. Когда он принимал решение подписать контракт с «Ювентусом» в 1996 году, позвонил Дидье Дешаму, чтобы поспрашивать о клубе.
Дешам восторженно рассказывал Зинедину о клубе и о лиге, но также предупредил, что в «Ювентусе» работает Вентроне, который всю душу из него вынет. Зидан сказал, что тогда не придал особого значения этому уточнению. Но он и представить не мог, насколько тяжелыми могут быть тренировки. И его часто тошнило после некоторых сессий.
Цель Вентроне кажется достаточно простой – он делает так, чтобы игроки выходили за пределы своих физических возможностей. Например, он использует метод «колокольчика позора»: все игроки выполняют какое-то тяжелое физическое упражнение до предела возможностей, а кто уже не чувствовал в себе силы его выполнять, должен был позвонить в колокольчик. Конечно, это добавляло психологической составляющей в стандартные тренировки.
Несмотря на такие садистские вроде бы меры Вентроне, тот же Зидан был ему благодарен за свою форму. Во время некоторых тренировок Вентроне включал какую-нибудь адреналиновую бодрящую музыку наподобие «Полета валькирий» Рихарда Вагнера. Говорят, что у Вентроне среди девизов «работай сегодня, чтобы бежать завтра», «умри, но заверши дело» и «победа достается сильным». Конте работал с Вентроне в «Ювентусе», а теперь пытается вымуштровать игроков «Тоттенхэма».
Анализ видео
Не только тело должно работать, но и разум. Для этого в тренировках Конте есть ежедневный видеоанализ. Это очень подробные нарезки, на примере которых он показывает каждому игроку, где тот должен был сделать шаг левее, где правее. Видео он использует везде: после тренировок, во время тренировок, перед ними, перед играми, конечно. Причем разборы могут длиться больше часа. Разбирается все: от игр до действий на тренировках.
Внимание к пище
Конте помешан не только на физподготовке и тактических деталях. Он очень вдумчиво подходит к вопросам питания. В первую же неделю работы в «Тоттенхэме» тренер изменил меню в клубной столовой, убрал из него тяжелую пищу и бутерброды, избавился от кетчупа и майонеза, сократил количество масла в пище, увеличил в рационе игроков количество фруктов.
Интересно, что в разных клубах он использовал разные методы и варьировал нюансы диеты, не делая ее одинаковой во всех случаях. Например, для Лукаку в «Интере» Антонио разработал особую диету (не сам, конечно, а со специальным диетологом), и Ромелу в Милане просто расцвел спустя какое-то время, сбросил вес, обрел свежесть и резкость.
Есть и минус…
Не все способны выдержать такие условия. Да, мы говорим о профессионалах, о спортсменах, но это в то же время и уже состоявшиеся весьма богатые звезды. Не каждый хочет часами разбирать шаг не в ту сторону на видео с тренировки или орошать поля попросившимся наружу обедом после невыносимого забега.
Отсюда и иногда возникающие конфронтации с тренером, который и с руководителями клубов общается в соответствующей ультимативной и резкой манере. Наиболее заметно это было перед его уходом из «Челси», во время конфликта с Диего Костой, который с ума сходил от затяжных тактических сессий на поле. Не всем и не всегда такие жесткие методы подходят, иначе это был бы универсальный рецепт побед. Но сейчас интересно понаблюдать, как «Тоттенхэм» пытается выстроиться под суровые требования Конте.
Налицо абсолютно штатная ситуация, когда на тренировках коуч СИСТЕМАТИЧЕСКИ - до изнеможения доводит организм футболиста, делая из последнего машину, способную мало того что бегать, но ещё и соображать во время матча все 90..., а то и 120 минут.
P.S. Попали бы журналисты Daily Mail на тренировки в стан Челси или Ливерпуля..., то от немецких методов муштры они бы вообще очумели...
PP.SS. За классную информативность стилистики Конте и очень хорошее письмо автору пятёрка..., но охи/ахи от третьего лица - право лишнее (имхо).
Налицо абсолютно штатная ситуация, когда на тренировках коуч СИСТЕМАТИЧЕСКИ - до изнеможения доводит организм футболиста, делая из последнего машину, способную мало того что бегать, но ещё и соображать во время матча все 90..., а то и 120 минут.
P.S. Попали бы журналисты Daily Mail на тренировки в стан Челси или Ливерпуля..., то от немецких методов муштры они бы вообще очумели...
PP.SS. За классную информативность стилистики Конте и очень хорошее письмо автору пятёрка..., но охи/ахи от третьего лица - право лишнее (имхо).