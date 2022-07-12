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Новички «Зенита» Иван и Мантуан прибудут в расположение клуба 17 июля

12 июля 2022, 19:38

Стали известны сроки прибытия в Санкт-Петербург бразильских новичков «Зенита» Ивана и Мантуана. Об этом заявил агент футболистов Луис Фернандо Гарсия.

17 июля Иван и Мантуан прибудут в расположение «Зенита».

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14 июляСергей Иванов в блоге Тренерская доляКомментарии5
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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
13 июля в 21:11
Зрители тоже должны быть.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
13 июля в 09:29, ред.
С такими темпами переселения господином Медведевым граждан Бразилии в Санкт Петербург лет этак через 5-7 на Невском проспекте....карнавал неизбежен :

112910415
112910415
13 июля в 06:28
ситуация становится тревожной !
если что-то пойдёт не так, Бразилия введёт войска для защиты интересов своих граждан ...
Futurista
Futurista ответ санек002 (комментарий удален) (раскрыть)
12 июля в 21:49
Бакламинго)...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ pomor45 (раскрыть)
12 июля в 21:33
А российский хоровод с участием Алипа, Бариоса и Ловрена ?
pomor45
pomor45 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
12 июля в 20:42, ред.
Иван останется Иваном, а Монтуана назовём Марьей. Будет Иван да Марья.
pomor45
pomor45
12 июля в 20:40, ред.
В Зените можно проводить бразильский карнавал и российский хоровод.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
12 июля в 20:16, ред.
Будут 11 и 12 легионерами на балансе бюджета РФ под вывеской Газпрома.
ZIBO rock
ZIBO rock
12 июля в 19:59
В Зените даже Иваны с черным отливом!)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
12 июля в 19:39
Складно, Иван и Монтуан! 😜
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