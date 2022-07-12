Новички «Зенита» Иван и Мантуан прибудут в расположение клуба 17 июля

Стали известны сроки прибытия в Санкт-Петербург бразильских новичков «Зенита» Ивана и Мантуана. Об этом заявил агент футболистов Луис Фернандо Гарсия.
17 июля Иван и Мантуан прибудут в расположение «Зенита».
Стали известны сроки прибытия в Санкт-Петербург бразильских новичков «Зенита» Ивана и Мантуана. Об этом заявил агент футболистов Луис Фернандо Гарсия.
17 июля Иван и Мантуан прибудут в расположение «Зенита».
если что-то пойдёт не так, Бразилия введёт войска для защиты интересов своих граждан ...
если что-то пойдёт не так, Бразилия введёт войска для защиты интересов своих граждан ...