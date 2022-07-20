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Карраскаль: «Предсезонка в „Ривер Плейт“ была ещё сложнее, чем у Федотова»

20 июля 2022, 12:36

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль прокомментировал мнение о тяжелых нагрузках команды на сборах под руководством нового наставника Владимира Федотова.

Можно ли сказать, что нынешняя подготовка стала для меня самой сложной за всю карьеру? Нет-нет. В «Ривер Плейт», помнится, было еще тяжелее. Да, сейчас в ЦСКА предсезонка была очень интенсивной, а нагрузки – высокими. Но в «Ривере» я уже проходил через нечто подобное, и тогда, пожалуй, действительно пришлось чуть сложнее, чем сейчас.

Карраскаль лидирует по числу обводок на старте нового сезона РПЛ.

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Все комментарии
CSKA2012
CSKA2012
21 июля в 07:06
Поэтому иностранцы в РПЛ деградируют, а наши тупо не выдерживают темп в более сильных лигах.
альсато
альсато
20 июля в 13:38
Хрена там!..Самая тяжелая предсезонка у нас..ибо она в большей степени проходит БЕЗ МЯЧА!..У любого футболиста спросите кто играл у нас и у них))))))
ЮЗИК
ЮЗИК
20 июля в 13:21
Каждый готовиться по своему
6zff7a87qpu2
6zff7a87qpu2
20 июля в 12:55
у каждого тренера своя метода, главное что выдадут его воспитанники в чемпионате...
Leha-ha50
Leha-ha50
20 июля в 12:41
Предсезонки мало кому интересны. Вот что вы в итоге выдате на поле в официальном матче - это гораздо важнее.
VeniaminS
VeniaminS
20 июля в 12:37
Вот и радуйся.
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