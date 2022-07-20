Карраскаль: «Предсезонка в „Ривер Плейт“ была ещё сложнее, чем у Федотова»

Полузащитник ЦСКА прокомментировал мнение о тяжелых нагрузках команды на сборах под руководством нового наставника .

Можно ли сказать, что нынешняя подготовка стала для меня самой сложной за всю карьеру? Нет-нет. В «Ривер Плейт», помнится, было еще тяжелее. Да, сейчас в ЦСКА предсезонка была очень интенсивной, а нагрузки – высокими. Но в «Ривере» я уже проходил через нечто подобное, и тогда, пожалуй, действительно пришлось чуть сложнее, чем сейчас.