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«Ливерпуль» разгромил «Лейпциг», Дарвин Нуньес оформил покер

21 июля 2022, 22:10

«Ливерпуль» разгромил «Лейпциг» со счётом 5:0 в товарищеском матче.

Первый гол в игре забил вингер «красных» Мохамед Салах. После этого, выйдя на замену во втором тайме, новичок «Ливерпуля» Дарвин Нуньес оформил хет-трик за 13 минут, а в концовке встречи уругваец забил четвёртый гол, оформив покер. Это были первые забитые мячи Нуньеса в составе «Ливерпуля».

«Ливерпуль» разгромил «Лейпциг», Дарвин Нуньес оформил покер

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Все комментарии
112910415
112910415
22 июля в 09:06
впечатлительных впечатлит !
A.S.A
A.S.A
22 июля в 05:57
После промаха по пустым воротамв игре против МЮ,болельщики Ливерпуля предъявляли претензии Дарвину, типа того, что купили за 80 млн а он как Энди Кэрролл....теперь после покера будут ноги целовать?!?
Дарвин отличный форвард, следите за ним!
ОПС
ОПС
22 июля в 05:32
Товарняк есть товарняк, но счет все равно неприличный для Лейпцига.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
22 июля в 02:20
так же с почином - голевым пасом Фабио Карвальо!
IKER-RAUL
IKER-RAUL
22 июля в 02:19
с прекрасным почином, молодец!
Главное, что бы быстро освоился в АПЛ, там будет совсем другая игра
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
22 июля в 00:08
Нормально стартанул
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
21 июля в 22:32
И вот надо весь сезон!
ZIBO rock
ZIBO rock
21 июля в 22:29
Неделю назад Ливер 4 безответных мяча от МЮ получил! Товарняк не показатель!
Zenit_84
Zenit_84
21 июля в 22:15
Красавчик, конечно. Хоть и товарняк
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