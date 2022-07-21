«Ливерпуль» разгромил «Лейпциг», Дарвин Нуньес оформил покер

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21 июля 2022, 22:10

«Ливерпуль» разгромил «Лейпциг» со счётом 5:0 в товарищеском матче.

Первый гол в игре забил вингер «красных» . После этого, выйдя на замену во втором тайме, новичок «Ливерпуля» оформил хет-трик за 13 минут, а в концовке встречи уругваец забил четвёртый гол, оформив покер. Это были первые забитые мячи Нуньеса в составе «Ливерпуля».