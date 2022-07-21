«Ливерпуль» разгромил «Лейпциг», Дарвин Нуньес оформил покер

«Ливерпуль» разгромил «Лейпциг» со счётом 5:0 в товарищеском матче.
Первый гол в игре забил вингер «красных» Мохамед Салах. После этого, выйдя на замену во втором тайме, новичок «Ливерпуля» Дарвин Нуньес оформил хет-трик за 13 минут, а в концовке встречи уругваец забил четвёртый гол, оформив покер. Это были первые забитые мячи Нуньеса в составе «Ливерпуля».
Дарвин отличный форвард, следите за ним!
Дарвин отличный форвард, следите за ним!
Главное, что бы быстро освоился в АПЛ, там будет совсем другая игра
Главное, что бы быстро освоился в АПЛ, там будет совсем другая игра