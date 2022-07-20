«Ференцварош» Черчесова проиграл «Словану» в 1-м матче квалификации ЛЧ

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20 июля 2022, 22:57

«Ференцварош», которым руководит , дома проиграл «Словану» из Братиславы со счётом 1:2 в матче 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

На 70-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Ференцвароша» Кристоффер Захариассен. На 81-й минуте защитник «Слована» Гурам Кашия сравнял счёт, а на 86-й минуте нападающий словацкой команды Тигран Барсегян вывел свой клуб вперёд — 2:1 в пользу «Слована».

В 3-м отборочном раунде победитель пары «Ференцварош» — «Слован» сыграет против победителя пары «Карабах» — «Цюрих».