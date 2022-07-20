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«Ференцварош» Черчесова проиграл «Словану» в 1-м матче квалификации ЛЧ

20 июля 2022, 22:57
ФеренцварошЛоготип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)1 : 2Логотип футбольный клуб Слован (Братислава)СлованМатч завершен

«Ференцварош», которым руководит Станислав Черчесов, дома проиграл «Словану» из Братиславы со счётом 1:2 в матче 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

На 70-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Ференцвароша» Кристоффер Захариассен. На 81-й минуте защитник «Слована» Гурам Кашия сравнял счёт, а на 86-й минуте нападающий словацкой команды Тигран Барсегян вывел свой клуб вперёд — 2:1 в пользу «Слована».

В 3-м отборочном раунде победитель пары «Ференцварош» — «Слован» сыграет против победителя пары «Карабах» — «Цюрих».

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Все комментарии
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 08:07
Европейская сказка Стаса кончилась
95-shishani-95
95-shishani-95
21 июля в 11:08
Какой позор...
zooveterinar
zooveterinar ответ nikoladolgov (раскрыть)
21 июля в 10:35
Та рано еще,пока не выгоняють!!!
112910415
112910415
21 июля в 09:22
ты просто космос, Стас !
ну, такой космос ... рогозинский
Знатог
Знатог
21 июля в 08:27
пОнятнО, забили на 70, решили дело сделано, 20 минут дотянем.
SHMEL258
SHMEL258
21 июля в 08:15
Сразу после того, как узнал, что Ференцварош попал на Слован, был уверен, что дальше пройдут словаки.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ зигзаг (раскрыть)
21 июля в 07:54
этот тренер играет в Европе в отличие от Серожи
4ckctax27gfp
4ckctax27gfp
21 июля в 06:56
Да пёс с ним.
Василий 50
Василий 50
21 июля в 06:56
Довольно неожиданный результат.
Остапчук 67
Остапчук 67
21 июля в 06:55
Надо голову посыпать пеплом.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
21 июля в 06:54
Вот тебе и Слован
sir_Alex
sir_Alex
21 июля в 06:25
Сглазили Стаса)))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
21 июля в 06:10
Чем-то родным запахнуло).
ABir
ABir
21 июля в 06:00
Похоже потеряли концентрацию в концовке или хотели удержать победный счёт. Но есть ещё ответный матч, где можно все исправить.
ОПС
ОПС
21 июля в 05:46
Ничего страшного не случилось. Все еще впереди.
hhxwncdp28x7
hhxwncdp28x7
21 июля в 05:03
Ну и ладно.
dsukzb4t67a3
dsukzb4t67a3
21 июля в 04:48
Сказ про то, как два джигита третьего огорчили
wu8uffyhfarm
wu8uffyhfarm
21 июля в 02:29
Старый добрый Стасик вернулся
ЮЗИК
ЮЗИК
21 июля в 01:42
Это звоночек усатому
зигзаг
зигзаг
21 июля в 00:30
С таким недотренером счет норм))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
21 июля в 00:10
Ну шансы ещё есть у усатова!
протон
протон
21 июля в 00:09
Надо признать, Слован совсем не подарок, и смотрелся поинтереснее. первый гол пришел после прекрасной комбинации, ну а второй - чисто на исполнение. но венграм сильно не повезло в конце - могли сравнивать.
По увиденному могу сказать, что логичнее была бы ничья, но что есть то есть. Удачи Черчесов и команде в ответном матче.
протон
протон
21 июля в 00:08
Не проиграл, а сделал шаг к турниру другого статуса
nikoladolgov
nikoladolgov
21 июля в 00:07
Ну что же , теперь только в Спартак или в Зенит , с таким то опытом !
nikoladolgov
nikoladolgov
20 июля в 23:58
Конец сказке.
Теперь усатый пусть манатки собирает !
zooveterinar
zooveterinar
20 июля в 23:47
Вот это словаки Стасу,по лысине бутцом настучали,да где в родных почти стенах!!!
старина
старина
20 июля в 23:38
Борзыкин будет счастлив )
STVA 1
STVA 1
20 июля в 22:59
Вырывание побед в концовках в гостях, становится визитной карточкой Слована!Команда проявляет недюжинный характер и поэтому получает вознаграждение в виде победы и хорошие шансы чтобы пройти в следующий круг!И главное судя по статистике у хозяев не было особого преимущества. Ну а Саламыча по ходу спустили с небес на землю и теперь предстоит тяжелая задача чтобы пройти в следующий круг!
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