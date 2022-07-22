Каземиро: «Если Неймар не нужен ПСЖ, он нужен „Реалу“»

Полузащитник «Реала» Каземиро порассуждал о возможном уходе Неймара из ПСЖ.
Он может играть в любой команде мира. Если он не нужен ПСЖ, он нужен «Реалу».
Ранее сообщалось, что Неймар не хочет уходить из ПСЖ.
Полузащитник «Реала» Каземиро порассуждал о возможном уходе Неймара из ПСЖ.
Он может играть в любой команде мира. Если он не нужен ПСЖ, он нужен «Реалу».
Ранее сообщалось, что Неймар не хочет уходить из ПСЖ.
Думаю если Пирес захочит новых инвистиций в клуб от адидас, он пойдет на такой шаг! Да и сам Неймар будет счастлив, получить более выгодный спонсорский контракт, да еще и в Великом клубе поиграть на закате карьеры
Думаю если Пирес захочит новых инвистиций в клуб от адидас, он пойдет на такой шаг! Да и сам Неймар будет счастлив, получить более выгодный спонсорский контракт, да еще и в Великом клубе поиграть на закате карьеры