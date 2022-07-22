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Каземиро: «Если Неймар не нужен ПСЖ, он нужен „Реалу“»

22 июля 2022, 18:36

Полузащитник «Реала» Каземиро порассуждал о возможном уходе Неймара из ПСЖ.

Он может играть в любой команде мира. Если он не нужен ПСЖ, он нужен «Реалу».

Ранее сообщалось, что Неймар не хочет уходить из ПСЖ.

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Все комментарии
амурец
амурец
вчера в 02:01
Большой вопрос нудет ли теперь в данный момент Неймар Реалу
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Nazi (раскрыть)
22 июля в 23:26
" Юерите на здоовье :) "

Редкий диалект. Иностранец ?
A.S.A
A.S.A
22 июля в 22:43
Дыма без огня не бывает.....недавно был слух, что якобы адидас готов провернуть данный трансфер для Мадридского Реала, т.к являются титутьным спонсором клуба, и хотят переманить Неймара в свои круги, отбить его у конкурента у найк.....
Думаю если Пирес захочит новых инвистиций в клуб от адидас, он пойдет на такой шаг! Да и сам Неймар будет счастлив, получить более выгодный спонсорский контракт, да еще и в Великом клубе поиграть на закате карьеры
Nazi
Nazi
22 июля в 22:31
Берите, хоть кто то звездный ведь должен играть в несчастной Ла лИге :) Юерите на здоовье :)
NOVA
NOVA
22 июля в 21:49
Казе, ты неправ, он точно не нужен Реалу!!!
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
22 июля в 21:25
Не пойдет Неймар на это.
Michael Myers95
Michael Myers95
22 июля в 21:18
Раньше в ПСЖ была действительно хорошая и сбалансированная команда: тренер Тухель, в атаке Мбаппе и Неймар. Так дошли до финала ЛЧ. Но потом в команду пришел физрук Почеттино и аргентинский распиаренный пешеход и вот проект шейхов трещит по швам.
klukva10
klukva10
22 июля в 19:44
С его карьерой можно и в Реал. Сгорел сарай - гори и хата...
Caniggia
Caniggia
22 июля в 19:40
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin
    22 июля в 19:31
    А, чего, он, по скиллам оч даже впишется, да и зашкваром не будет, учитывая прежние совершения
    Valdo Brunetti 9
    Valdo Brunetti 9
    22 июля в 19:27
    Даром не нужен петущок
    Рома Олейник
    Рома Олейник
    22 июля в 19:11
    Вряд ли руководство Мадрида согласно с этим.
    shlomo2
    shlomo2
    22 июля в 18:42
    Не пойдет Неймаренок в Реал
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