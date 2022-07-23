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Каземиро: «Азар может отобрать у Винисиуса место в составе в любой момент»

вчера, 00:52

Полузащитник «Реала» Каземиро высказался о борьбе Эдена Азара и Винисиуса Жуниора за место в составе «сливочных».

Винисиус усадил Азара на скамейку, однако он может отобрать у него место в составе в любой момент.

Он тренируется, чтобы играть, и если Вини расслабится, он захочет занять его место.

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти намерен изменить позицию Азара.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 10:13
Круто было бы увидеть Азара времён Челси
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 09:56
Есть виртуальность и реальность.
Так вот, что мы имеем. Виртуально Азар лучший игрок мира, а реально мы имеем футболиста, который уже несколько лет как закончил с футболом.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 09:43, ред.
Да... как ни крути, а в клубах Ла Лиги самая безобразная в топ-5 Европы система реабилитации и восстановления функционала у футболистов. Азар, Фати, Умтити, Бэйл (до недавнего времени)... и хренова куча другого люда. Такое чувство, что игроки там выходят из лазарета по дороге в лазарет.
shur
shur
вчера в 07:36
...после тридцатки вряд ли , бразилец полон сил и полное понимание ,того кто
руководит процессом атаки (Бензема)...!!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 07:33
Как может хрусталь вытеснить здорового и крепкого Винисиуса.
sv_1969
sv_1969
вчера в 06:47
Если только булку)))
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 06:26
Вряд ли
SHEARER
SHEARER
вчера в 06:23
На пол тайма, а потом снова травма?
Valdo Brunetti 9
Valdo Brunetti 9
вчера в 06:21
Второй день подряд бредит Каземиро
Caniggia
Caniggia
вчера в 06:08
Теоретически и Сашка Кокорин возьмёт и начнёт рвать Серию А. Реалу вообще везёт на всяких гольфистов и обжор.
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
вчера в 05:46
Теоретически может, но лень такая природа.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 05:10
Это тот еще отберальщик!
STVA 1
STVA 1
вчера в 03:20
шЮтник однако
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 03:08
Конкуренция - это хорошо...
ABir
ABir
вчера в 03:06
Вряд ли получится
Ironigor
Ironigor
вчера в 02:11
Каземиро видать где-то сильно перебрал !)
амурец
амурец
вчера в 01:51
Вряд ли
David Young
David Young
вчера в 01:00
Теоретически может, но это на данный момент является маловероятным развитием событий.
протон
протон
вчера в 00:56
У Винисиуса Азар в любой момент может отобрать только бургер
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