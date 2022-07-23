Каземиро: «Азар может отобрать у Винисиуса место в составе в любой момент»

Полузащитник «Реала» высказался о борьбе и за место в составе «сливочных».

Винисиус усадил Азара на скамейку, однако он может отобрать у него место в составе в любой момент.

Он тренируется, чтобы играть, и если Вини расслабится, он захочет занять его место.