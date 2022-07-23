Каземиро: «Азар может отобрать у Винисиуса место в составе в любой момент»

Полузащитник «Реала» Каземиро высказался о борьбе Эдена Азара и Винисиуса Жуниора за место в составе «сливочных».
Винисиус усадил Азара на скамейку, однако он может отобрать у него место в составе в любой момент.
Он тренируется, чтобы играть, и если Вини расслабится, он захочет занять его место.
Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти намерен изменить позицию Азара.
Так вот, что мы имеем. Виртуально Азар лучший игрок мира, а реально мы имеем футболиста, который уже несколько лет как закончил с футболом.
Так вот, что мы имеем. Виртуально Азар лучший игрок мира, а реально мы имеем футболиста, который уже несколько лет как закончил с футболом.
руководит процессом атаки (Бензема)...!!!
руководит процессом атаки (Бензема)...!!!