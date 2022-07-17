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В «Локомотиве» заявили, что Худяков выигрывает конкуренцию у Гильерме

17 июля 2022, 22:28
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн ответил на вопрос о конкуренции между вратарями «железнодорожников» — Даниилом Худяковым и Маринато Гильерме.

Худяков выигрывает конкуренцию у Гильерме? Если он выходит, значит, тренеры приняли такое решение. Значит, выигрывает.

Меня это не удивляет. Я его фанат. Он очень хорошо показывает себя на тренировках. Если он выиграет конкуренцию, то я приму это решение.

В матче 1-го тура РПЛ Худяков вышел в стартовом составе «Локомотива» на игру против «Пари НН» (1:1).

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
18 июля в 08:07
Молодым у нас дорога,старикам почет.
амурец
амурец
18 июля в 06:51
Гиля много сделал для Локо, он молодец, но приходят честолюбивые дублёры
ДСА
ДСА
18 июля в 05:51
Пора Гильерме на выход.
112910415
112910415
18 июля в 04:57
ну да, никто не вечен
Gahi
Gahi
18 июля в 02:02
Результат команды будет влиять на решение принятия выбора голкипера.
протон
протон ответ Землянин (раскрыть)
18 июля в 00:22
Спасибо за все Гиле, но он своё уже отыграл.
Пришло время Худякова. И, надеюсь, что в его лице увидим основного вратаря Локо на долгие годы.
Землянин
Землянин
18 июля в 00:04
Гильермо с мотивацией похуже, а контракт куда жирнее. Надо уходить, чтобы быть в игровом тонусе. Было бы желание
stanichnik
stanichnik
17 июля в 23:08
Гильермо уже пора на покой
Ironigor
Ironigor
17 июля в 22:39
Всему своё время. И для Гельерме тоже.
ЮЗИК
ЮЗИК
17 июля в 22:38
Ну им там виднее
Гость
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