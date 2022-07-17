В «Локомотиве» заявили, что Худяков выигрывает конкуренцию у Гильерме

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн ответил на вопрос о конкуренции между вратарями «железнодорожников» — Даниилом Худяковым и Маринато Гильерме.
Худяков выигрывает конкуренцию у Гильерме? Если он выходит, значит, тренеры приняли такое решение. Значит, выигрывает.
Меня это не удивляет. Я его фанат. Он очень хорошо показывает себя на тренировках. Если он выиграет конкуренцию, то я приму это решение.
В матче 1-го тура РПЛ Худяков вышел в стартовом составе «Локомотива» на игру против «Пари НН» (1:1).
Пришло время Худякова. И, надеюсь, что в его лице увидим основного вратаря Локо на долгие годы.
Пришло время Худякова. И, надеюсь, что в его лице увидим основного вратаря Локо на долгие годы.