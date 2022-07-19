«Барселона» попросит Депая отдать девятый номер Левандовскому

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19 июля 2022, 03:03

«Барселона» хочет, чтобы новичок клуба, польский форвард , взял девятый номер, который на данный момент принадлежит голландцу .

Каталонцы считают, что популярные номера на футболках лучше продаются. Именно поэтому десятый номер был предложен Ансу Фати после прощания с Месси, а восьмой номер получил Педри после ухода Дани Алвеса.

Мемфис Депай может покинуть каталонский клуб летом, Матеу Алемани работает над его продажей. Если же он останется, «Барселона» попросит его освободить девятый номер для Левандовского.