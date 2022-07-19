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«Барселона» попросит Депая отдать девятый номер Левандовскому

19 июля 2022, 03:03

«Барселона» хочет, чтобы новичок клуба, польский форвард Роберт Левандовски, взял девятый номер, который на данный момент принадлежит голландцу Мемфису Депаю.

Каталонцы считают, что популярные номера на футболках лучше продаются. Именно поэтому десятый номер был предложен Ансу Фати после прощания с Месси, а восьмой номер получил Педри после ухода Дани Алвеса.

Мемфис Депай может покинуть каталонский клуб летом, Матеу Алемани работает над его продажей. Если же он останется, «Барселона» попросит его освободить девятый номер для Левандовского.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
19 июля в 06:55
Вот это руководители неблагодарные. Депай заколотил больше голов в прошлом сезоне, при том что много много пропустил из-за травм. Лева и так популярен, другой вопрос насколько. Зачем ему 9ка?
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
19 июля в 06:17
Так и так.
A.S.A
A.S.A
19 июля в 06:09
Ну давайте еще один ЗМ у Месси попросим по-свойски, так еще ценней станет игрок....
Левандовски уже сделал себе имя, и болельщик купит его футболку с любым номером....
протон
протон
19 июля в 03:05
Вот и первый враг Роберта в новом клубе.
протон
протон
19 июля в 03:05
Цирк, а не клуб.
протон
протон
19 июля в 03:04
Напомню, что Депай лучший бомбардир Барсы в прошлом сезоне
протон
протон
19 июля в 03:04
Полное неуважение к Депаю
Гость
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