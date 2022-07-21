Пиняев не сыграет с «Зенитом»

Форвард «Крыльев Советов» Сергей Пиняев пропустит матч 2-го тура РПЛ против «Зенита». Об этом заявил представитель пресс-службы самарцев.
Пиняев находится в клинике, проходит обследование. Он не полетел в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом».
|Зенит3 : 0Крылья Советов
|Матч завершен
Форвард «Крыльев Советов» Сергей Пиняев пропустит матч 2-го тура РПЛ против «Зенита». Об этом заявил представитель пресс-службы самарцев.
Пиняев находится в клинике, проходит обследование. Он не полетел в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом».