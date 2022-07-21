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Пиняев не сыграет с «Зенитом»

21 июля 2022, 10:12
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Форвард «Крыльев Советов» Сергей Пиняев пропустит матч 2-го тура РПЛ против «Зенита». Об этом заявил представитель пресс-службы самарцев.

Пиняев находится в клинике, проходит обследование. Он не полетел в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом».

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Все комментарии
протон
протон
21 июля в 21:49
Некоторые бухают, дерутся, сидят, а потом чилят где-нибудь во Флоренции на шикарной зп, гоняют в контру и наслаждаются жизнью, а кто-то пашет, постоянно работает над собой и попадает в такие ситуации. Жизнь очень несправедлива.
Leha-ha50
Leha-ha50
21 июля в 11:16
Это было ясно изначально. Без тщательного обследования парня трогать нельзя.
25процентный клоун
25процентный клоун
21 июля в 11:05
Здоровья парню
86hn4u2hn6ku
86hn4u2hn6ku
21 июля в 10:54
Это плохо
nikoladolgov
nikoladolgov
21 июля в 10:46
Решил отдохнуть мальчонка !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 июля в 10:18
Потеря для КС...
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