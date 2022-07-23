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Семшов: «ЦСКА всегда трудно играть с „Сочи“»

вчера, 12:44
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Бывший игрок сборной России Игорь Семшов дал комментарий перед матчем ЦСКА и «Сочи».

Еще рано говорить о чем-то, потому что начинается только второй тур. «Сочи» и ЦСКА победили в своих матчах в первом туре. Федотов хорошо знает «Сочи», но в то же время сочинцы еще ни разу не проиграли ЦСКА. Армейцам всегда трудно играть с сочинцами. Каждая команда захочет добиться нужного результата. Кто будет лучше готов психологически, тот и победит.

Где-то в подсознании для Федотова этот матч не рядовой, но не стоит зацикливаться на такой игре. Чемпионат длинный, а за любую победу дают три очка.

У ЦСКА чуть больше шансов на победу, так как армейцы играют дома при своих болельщиках. Только в этом может быть небольшой перевес.

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ermak6848
ermak6848
вчера в 13:04
Тем более на своём поле
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 13:03
А кому с Сочи играть легко???
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