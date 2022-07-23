Семшов: «ЦСКА всегда трудно играть с „Сочи“»

Бывший игрок сборной России Игорь Семшов дал комментарий перед матчем ЦСКА и «Сочи».
Еще рано говорить о чем-то, потому что начинается только второй тур. «Сочи» и ЦСКА победили в своих матчах в первом туре. Федотов хорошо знает «Сочи», но в то же время сочинцы еще ни разу не проиграли ЦСКА. Армейцам всегда трудно играть с сочинцами. Каждая команда захочет добиться нужного результата. Кто будет лучше готов психологически, тот и победит.
Где-то в подсознании для Федотова этот матч не рядовой, но не стоит зацикливаться на такой игре. Чемпионат длинный, а за любую победу дают три очка.
У ЦСКА чуть больше шансов на победу, так как армейцы играют дома при своих болельщиках. Только в этом может быть небольшой перевес.