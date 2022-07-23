Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Нигматуллин: «Федотов — это тренер, который сделал „Сочи“»

вчера, 10:34
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Бывший вратарь ЦСКА Руслан Нигматуллин высказался о предстоящем матче 2-го тура РПЛ, где «армейцы» сыграют против «Сочи».

Федотов — это тренер, который сделал «Сочи», который довел команду до очень высокого результата. Болельщики ЦСКА надеются, что такое же получится у тренера в ЦСКА. Что касается «Сочи», то времени прошло мало, поэтому что-то изменить в их игре сложно. «Сочи» будет играть на багаже Федотова. Грубо говоря, в субботу мы будем смотреть, как две команды играют в футбол Федотова.

Все новости
Сперцян оценил старт нового сезона для «Краснодара»
Сегодня, 06:31
Камоцци считает, что «Спартак» может в РПЛ финишировать выше «Зенита»
Сегодня, 03:15
Мележиков: «„Спартак“ меняется, проявляет характер»
Сегодня, 03:12
Пономарев: «В „Сочи“ подумали, что они уже академики, хотя окончили ПТУ»
Сегодня, 02:23
Зобнин: «Удаление у „Краснодара“ перевернуло ход матча»
Сегодня, 02:18
ЦСКА опубликовал речь Федотова из раздевалки после матча с «Сочи»
Сегодня, 02:13 Видео
Сортировать
Все комментарии
Caniggia
Caniggia ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 13:05
Понятно! Это как у Локо - хрен поймёшь кто из двух фрицев главный.
stanichnik
stanichnik ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 12:37, ред.
Сочи (Сочи)
Главный тренер - Александр Точилин
Старший тренер - Вадим Гаранин.
Тренер - Александр Аверьянов.
Тренер - Дмитрий Мантуш.
Тренер - Илья Гердт.
Тренер вратарей - Дмитрий Бородин.
Тренер по физподготовке - Патрик Лазареску.
Тренер молодежной команды - Михаил Пилипко.

Генеральный директор - Дмитрий Рубашко.
Пресс-атташе - Александр Груднев.
Старший, Главный это скорее отличие только в зарплатной ведомости, штатном расписании и наличии Лицензии. У Гаранина УЕФА А, у Точилина УЕФА Про. Главное - команда единомышленников.
stanichnik
stanichnik ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 12:31
Доброго Здоровья. Аналитик!
Надеюсь этот тандем будет работать в полной гармонии и во всеобщем взаимопонимании, тянуть лямку в одном направлении, а не в разные.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 12:25
Насколько я понимаю, Гаранина за хорошую работу всё-таки не в помощники Точилину забрали, а, скорее, наоборот
Caniggia
Caniggia ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 11:43
День добрый, stanichnik!
Ну в Сочи последнее слово будет всё же за Гараниным, а не за Точилиным, он же главный. А по-поводу "не навреди" Романцева после Бескова и, особенно, Слуцкого после Газзаева, абсолютно согласен. Надеюсь, Гаранин с Точилиным последуют их примеру и не станут ломать на корню игру команды.
Pendushkin
Pendushkin
вчера в 11:33
За Федотовым теперь несмываемый шлейф предательства, такое ощущение, что он ищет рубль невероятной длины, как та старуха с разбитым корытом искала свое счастье...
stanichnik
stanichnik ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 11:32, ред.
Доброго Здоровья,Caniggia!
Если только Точилин ничего не будет активно перестраивать по своему, а продолжит линию, намеченную Федотовым, как в своё время поступили Романцев после ухода из Спартака Бескова и с приходом в ЦСКА Слуцкого после оставления своего поста Газаевым, то фк Сочи может ещё долго оставаться на плаву и составлять конкуренцию всем клубам из обеих столиц. Благо, что для Александра Васильевича футбольный клуб Сочи нечуждый, а опыт работы на посту Главного тренера команды у него уже имеется, пусть и не в РПЛ, а в команде попроще, но всё же имевшей успех в своём классе. Болейте за своих, а не против чужих!
b4q68mr9xzk3
b4q68mr9xzk3
вчера в 11:20
Полностью согласен.
Caniggia
Caniggia
вчера в 11:08
Прав Нигматуллин. Сочи ещё долго будут играть на багаже Федотова, пока новый тренерский штаб не выведет эту опытную команду на свой курс с поправками. Надеюсь, что новый футбольный вектор Сочи не позволит команде отступить от высоко поднятой планки. Скорее всего это не произойдёт, скажется опыт футболистов и их обученность Федотовым, а ухудшения результатов могут начаться только с приходом новых молодых игроков. Это неизбежный и нормальный процесс становления новой команды. Ну а в этом сезоне, думаю. Сочи финишируют в топ 5. А в сегодняшней игре минимальное преимущества отдал бы новой команде Федотова, ЦСКА. Видно, что их игра становится более сбалансированной, видны новые тренерские идеи, которые пока с переменным успехом воплощаются на поле. Но с каждым матчем игра ЦСКА становится всё увереннее. Ну и фактор собственного поля тоже должен сказаться на конечном результате.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 10:55
В целом с ним можно согласиться или кому больше повезёт.
ermak6848
ermak6848
вчера в 10:42
Хороший комплемент
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 