Бывший вратарь ЦСКА высказался о предстоящем матче 2-го тура РПЛ , где «армейцы» сыграют против «Сочи».

Федотов — это тренер, который сделал «Сочи», который довел команду до очень высокого результата. Болельщики ЦСКА надеются, что такое же получится у тренера в ЦСКА . Что касается «Сочи», то времени прошло мало, поэтому что-то изменить в их игре сложно. «Сочи» будет играть на багаже Федотова. Грубо говоря, в субботу мы будем смотреть, как две команды играют в футбол Федотова.