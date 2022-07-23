Бывший вратарь ЦСКА Руслан Нигматуллин высказался о предстоящем матче 2-го тура РПЛ, где «армейцы» сыграют против «Сочи».
Федотов — это тренер, который сделал «Сочи», который довел команду до очень высокого результата. Болельщики ЦСКА надеются, что такое же получится у тренера в ЦСКА. Что касается «Сочи», то времени прошло мало, поэтому что-то изменить в их игре сложно. «Сочи» будет играть на багаже Федотова. Грубо говоря, в субботу мы будем смотреть, как две команды играют в футбол Федотова.
Если только Точилин ничего не будет активно перестраивать по своему, а продолжит линию, намеченную Федотовым, как в своё время поступили Романцев после ухода из Спартака Бескова и с приходом в ЦСКА Слуцкого после оставления своего поста Газаевым, то фк Сочи может ещё долго оставаться на плаву и составлять конкуренцию всем клубам из обеих столиц. Благо, что для Александра Васильевича футбольный клуб Сочи нечуждый, а опыт работы на посту Главного тренера команды у него уже имеется, пусть и не в РПЛ, а в команде попроще, но всё же имевшей успех в своём классе. Болейте за своих, а не против чужих!
Если только Точилин ничего не будет активно перестраивать по своему, а продолжит линию, намеченную Федотовым, как в своё время поступили Романцев после ухода из Спартака Бескова и с приходом в ЦСКА Слуцкого после оставления своего поста Газаевым, то фк Сочи может ещё долго оставаться на плаву и составлять конкуренцию всем клубам из обеих столиц. Благо, что для Александра Васильевича футбольный клуб Сочи нечуждый, а опыт работы на посту Главного тренера команды у него уже имеется, пусть и не в РПЛ, а в команде попроще, но всё же имевшей успех в своём классе. Болейте за своих, а не против чужих!