Джанаев назвал лучшего вратаря России

Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев рассказал, кого считает лучшим голкипером России.
Мне понравилось, как отыграл сезон Сафонов. Мотя очень вырос. Сезон он провел круто по всем показателям. Для вратаря самое важное надежность и стабильность, а Сафонов играл ровно, на своем уровне, ниже своей планки не опускался.
Из молодых нравится Ломаев из «Крыльев», хорошо играет ногами. Наш Денис Адамов тоже здорово показал себя, современный вратарь с хорошей школой: в «Краснодаре» он как раз с Мотей конкурировал. Считаю, что конкуренция всегда нужна, это помогает реализовать себя.
Акинфеев, после ЧМ 2018, - моя кандидатура. Как говорится, уровень турнира показал "who is who".
Акинфеев, после ЧМ 2018, - моя кандидатура. Как говорится, уровень турнира показал "who is who".
Нет, отдам свой голос за Беленова.
Нет, отдам свой голос за Беленова.