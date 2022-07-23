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Джанаев назвал лучшего вратаря России

вчера, 09:12

Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев рассказал, кого считает лучшим голкипером России.

Мне понравилось, как отыграл сезон Сафонов. Мотя очень вырос. Сезон он провел круто по всем показателям. Для вратаря самое важное надежность и стабильность, а Сафонов играл ровно, на своем уровне, ниже своей планки не опускался.

Из молодых нравится Ломаев из «Крыльев», хорошо играет ногами. Наш Денис Адамов тоже здорово показал себя, современный вратарь с хорошей школой: в «Краснодаре» он как раз с Мотей конкурировал. Считаю, что конкуренция всегда нужна, это помогает реализовать себя.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 17:56, ред.
И тебе (вашим казакам) не хворать!
Акинфеев, после ЧМ 2018, - моя кандидатура. Как говорится, уровень турнира показал "who is who".
МапС
МапС
вчера в 12:47
А как же Игарь ?
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 12:32
От Москвы до Гималаев - король воздуха Дасаев !
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ sten312 (раскрыть)
вчера в 12:08
Не, я про то время, когда Ростов с МЮ играл и все такое, тогда он был топом
sten312
sten312 ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 12:03
Еще круче был,когда в воротах спартака 5 мячей от ЦСКА отгреб.
stanichnik
stanichnik ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 10:57
Доброго Здоровья, ПЕТЛЯ!
Нет, отдам свой голос за Беленова.
Caniggia
Caniggia
вчера в 10:14
Пожалуй, так и есть. Сафонов лучший.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 10:10
Джанаев крутым был, особенно когда за Ростов играл
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 09:45
... а из былых корифеев - Филимонов.)
sv_1969
sv_1969 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 09:32
Приветствую! Так и есть
stanichnik
stanichnik
вчера в 09:23
Из молодых Сафонов лучший
Гость
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