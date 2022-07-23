Пономарёв: «Думаю, что ЦСКА победит „Сочи“ со счётом 1:0»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв поделился ожиданиями перед матчем москвичей с «Сочи» во 2-м туре РПЛ .

Не думаю, что болельщикам ЦСКА следует ожидать осечки команды. Это будет своеобразное дерби, ведь Федотов в прошлом сезоне работа в «Сочи». Говорить о какой-то стратегии еще рановато, поскольку игра ЦСКА только строится. По матчу с «Уралом» сложно говорить о силе ЦСКА , как я уже говорил, так что поединок с «Сочи» расставит все на свои места. Сегодня станет известно, смогут ли армейцы противостоять серьезным клубам в РПЛ или нет.

Если ЦСКА покажет хорошую игру с «Сочи», то сможет конкурировать с «Зенитом», «Спартаком» и другими топ-клубами чемпионата.

Сегодня для команды Федотова матч будет, как битва за Сталинград. Отступать больше некуда! Думаю, что армейцы победят со счетом 1:0.