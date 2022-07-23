Парфенов: «Абаскалю не нужно отходить от своей философии игры»

Бывший футболист «Спартака» поделился ожиданиями от матча 2-го тура РПЛ против «Краснодара».

Матчи между «Спартаком» и «Краснодаром» получаются яркими. Будет интересно. Кто болеет за «Краснодар», тот скажет, что «быки» победят, а кто за «Спартак» — будут за «красно-белых» переживать.

Стоит ли Абаскалю продолжать играть в комбинационный футбол? У тренера есть эта философия, зачем от нее отходить. Не надо шарахаться. Еще мало времени прошло, поэтому команда пока привыкает к новым требованиям. Надо двигаться вперед и развивать уже имеющийся стиль.