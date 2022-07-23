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Парфенов: «Абаскалю не нужно отходить от своей философии игры»

вчера, 13:00
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Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Парфенов поделился ожиданиями от матча 2-го тура РПЛ против «Краснодара».

Матчи между «Спартаком» и «Краснодаром» получаются яркими. Будет интересно. Кто болеет за «Краснодар», тот скажет, что «быки» победят, а кто за «Спартак» — будут за «красно-белых» переживать.

Стоит ли Абаскалю продолжать играть в комбинационный футбол? У тренера есть эта философия, зачем от нее отходить. Не надо шарахаться. Еще мало времени прошло, поэтому команда пока привыкает к новым требованиям. Надо двигаться вперед и развивать уже имеющийся стиль.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:00
Философия футбола-штука важная,
рассуждать о ней могли бы Гегель с Кантом;
филология в футболе- б...продажная-
говорит о "Спартаке" площадным матом.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:17
Время покажет кто будет прав
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:10
Абаскаль в цейтноте.
Гость
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