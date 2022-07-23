Масалитин — о матче ЦСКА и «Сочи»: «Думаю, будет результативная игра»

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин порассуждал о предстоящем матче москвичей с «Сочи».

Думаю, будет результативный матч. Желательно, чтобы ЦСКА победил. Армейцы должны настроиться на эту игру. В первом туре команда хорошо себя показала. Что у «Сочи», что у ЦСКА ситуация одинаковая. У обеих команд сменились тренеры, многие лидеры ушли. Федотов докажет «Сочи», что не зря ушел. ЦСКА еще нужны новые игроки, особенно в центр поля. Необходим форвард впереди, который будет конкурировать с Чаловым и Заболотным.